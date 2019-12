Borsa: Europa debole a meta' giornata, a Milano in evidenza Nexi, male Italgas

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 dic - Borse europee deboli a meta' giornata nell'ultima seduta dell'anno, che vede scambi rarefatti a causa del clima semi festivo. Milano perde circa mezzo punto percentuale, ma il guadagno da inizio anno e' di poco inferiore al 30%, uno dei migliori al mondo. Lo spread scende a 160 punti, in un giorno in cui il Tesoro ha collocato con successo 4,5 miliardi di titoli di stato, in parte a cinque anni in parte a dieci. La domanda e' stata buona. A Piazza Affari vanno male le Italgas (-3,2%) risentendo delle indicazioni dell'Autorita' dell'Energia date lo scorso 27 dicembre in merito alla regolamentazione e al piano tariffario per gli anni venturi. Sono deboli anche le utilities, che invece erano andate bene nelle settimane precedenti. Atlantia lascia sul parterre l'1,28% dopo avere annunciato di prorogare ulteriormente il rialzo delle tariffe del 2019. Sono in calo le azioni della galassia Agnelli, da Ferrari (-1,7%) a Fca (-1%), dalla Juve (-0,7%) a Cnh (-0,8%) ed Exor (-1%). Per contro cercano di guadagnare punti le azioni delle banche, fatta eccezione di Unicredit che lascia sul parterre lo 0,5%. Nexi si distingue con un progresso superiore all'1%, mentre il mercato continua a interrogarsi se si profilino all'orizzonte delle operazioni straordinarie. Intanto sono confortanti per il gruppo i dati sul commercio elettronico nei giorni dello shopping natalizio, in netto rialzo sul 2018. Fuori dal paniere principale gli occhi sono puntati sulle azioni della Roma (+4,1%), dopo che la societa' ha confermato trattative in corso con il gruppo Friedkin per la cessione del club sportivo. Secondo indiscrezioni la As Roma sarebbe valutata circa 550 milioni, ai quali vanno ad aggiungersi i debiti e l'aumento di capitale fino a 150 milioni che la societa' ha gia' annunciato per il 2020. Le valutazioni stanno spingendo in alto anche le quotazioni della Lazio (+8%)

Sul fronte dei cambi, l'euro e' tornato sotto la soglia di 1,12 dollari: vale 1,1195 dollari (1,12 questa mattina, 1,117 venerdi'). Il petrolio, il wti contratto con consegna a febbraio, guadagna lo 0,2% attestandosi a 61,88 dollari al barile.

