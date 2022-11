Borsa: Europa contrastata tra Midterm e inflazione Usa, Milano +0,5% con trimestrali

Banco Bpm e Iveco corrono dopo i conti. Giu' il gas (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 9 nov - I mercati azionari europei aprono contrastati in attesa che si chiarisca l'esito delle elezioni americane di meta' mandato e guardano alle trimestrali e ai dati dell'inflazione Usa di ottobre che saranno diffusi domani. Amsterdam cede lo 0,4%, Francoforte lo 0,3%, Londra lo 0,2%, mentre sono in lieve rialzo Zurigo, Madrid e soprattutto Milano (+0,5%) grazie alla reazione positiva degli investitori ai conti di alcune big come Banco Bpm (+4,2%) e Iveco (+4,4%).

Le indicazioni emerse fino a questo momento dal voto Usa per il rinnovo del Congresso sembrano indicare che la netta vittoria repubblicana attesa alla vigilia non c'e' stata, con il probabile scenario di una Camera repubblicana e di un Senato in cui i Democratici avrebbero tenuto. "Se il risultato sara' confermato dal conteggio finale dei voti, il presidente Biden dovra' far ricorso a ordini esecutivi visto che i suoi poteri legislativi saranno fortemente ridotti" scrivono gli analisti di Unicredit. Questo quadro complessivo potrebbe non dispiacere ai mercati visto che non consentirebbe azzardi nelle politiche dell'amministrazione al potere.

Intanto i mercati asiatici sono rimasti fiacchi con i dati sull'inflazione cinese, sia al consumo sia alla produzione, che segnalano un'economia ancora frenata dalle restrizioni anti Covid.

Sul mercato valutario, il dollaro resta stabile e scambia a 1,0066 per un euro, a 145,52 yen e a 1,1535 per una sterlina.

Petrolio in leggero calo: il Wti dicembre tratta a 88,68 dollari al barile, il Brent gennaio a 95,19 dollari al barile. Ad Amsterdam gas naturale in discesa del 3,5% a 114 euro al megawattora.

Fon.

Fon

(RADIOCOR) 09-11-22 09:23:45 (0209)NEWS 3 NNNN