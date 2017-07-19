Borsa: Europa contrastata guarda a dati macro e vertice Trump-Putin, Milano +0,6%

Attesa seconda lettura Pil Eurozona e prezzi produzione Usa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 ago - Borse europee contrastate in avvio di seduta mentre sale l'attesa per il vertice di Ferragosto in Alaska tra il presidente degli Stati Uniti Trump e il presidente russo Putin su un possibile cessate il fuoco tra Russia e Ucraina. L'inquilino della Casa Bianca ha gia' annunciato che, 'se il primo incontro va bene', cerchera' di organizzare un trilaterale con il presidente Zelensky. L'attenzione degli investitori si concentra anche sui dati macro in pubblicazione su entrambe le sponde dell'Oceano. Cosi' guida i rialzi il Ftse Mib di Milano (+0,6%), ancora vicino ai massimi da luglio 2007 nell'ultima seduta di una settimana 'breve', vista la chiusura di domani per il Ferragosto. In progresso anche Parigi (+0,2%), Francoforte (+0,2%), Madrid (+0,35%). In calo invece Londra (-0,2%) e Amsterdam (-0,8%).

Sul fronte dei dati, in Eurozona si attende la seconda lettura del Pil del II trimestre, che mostrera' anche i dettagli delle sottocomponenti, i dati su occupazione e produzione industriale. Oltreoceano, dove viene ormai dato per certo un taglio dei tassi d'interesse di 25 punti base alla prossima riunione della Fed, in programma a settembre, si guarda al dato sui prezzi alla produzione Usa, da cui gli analisti attendono maggiori informazioni sul potenziale impatto dei dazi sull'economia e ai dati sui sussidi alla disoccupazione.

A Piazza Affari, in luce Buzzi (+1,3%) e Diasorin (+1,1%), quest'ultima grazie alla promozione della raccomandazione da 'sector perform' a 'outperform' da parte della Royal Bank of Canada. A due velocita il comparto bancario: guidano i rialzi Unicredit (+0,9%), Mediolanum (+0,8%) e Mediobanca (+0,75%), che guarda all'assemblea del 21 agosto per il voto sull'Ops su Banca Generali (-0,1%). Resta indietro Fineco (-0,37%), piatta la Pop Sondrio (+0,04%). Acquisti anche su Unipol (+1%) e Campari (+0,9%).

Sul fronte energetico, sono in rialzo i contratti sul petrolio, anche se resta alta l'attenzione in vista dell'incontro di venerdi' in Alaska, che potrebbe avere un impatto sugli scambi del greggio. Al momento segna +0,5% il Brent scadenza ottobre a 66 dollari al barile, e +0,5% il Wti scadenza settembre a 62,9 dollari. In lieve rialzo anche il gas naturale scambiato ad Amsterdam a 32,8 euro al megawattora (+0,6%).

Sul mercato valutario, la prospettiva del taglio Fed continua a pesare sul dollaro. L'euro e' salito a 1,170 dollari (+0,4%) mentre il dollaro/yen si attesta a 146,34 (-0,6%).

Piatto l'oro, con il contratto spot che viaggia a 3.358 dollari l'oncia (+0,07%), anche se le speranze di un abbassamento del costo del denaro della Banca centrale Usa potrebbero rafforzare l'appeal del metallo prezioso non fruttifero. Il Bitcoin ha raggiunto un nuovo massimo, superando per la prima volta la soglia dei 124.000 dollari e battendo il precedente record stabilito il 14 luglio (123.205 dollari), prima di rallentare. Al momento scambia a 121.601 dollari.

