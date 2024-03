Borsa: Europa consolida i rialzi, a Milano allungano Bper e Mps

Bitcoin torna sopra la soglia dei 72.000 dollari (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 mar - L'Europa consolida il rialzo insieme ai future Usa, mentre si prepara per il dato sull'inflazione americana di febbraio, dato clou per verificare le attese sulle prossime mosse della Fed.

L'aspettativa e' che la banca centrale americana proceda con un primo taglio a giugno, con tre tagli entro l'anno. Al giro di boa della seduta, Milano sale dello 0,56% spinta da Leonardo e da Bper, corre Londra che mette a segno un progresso dell'1,12%, mezzo punto percentuale di rialzo per Amsterdam e Madrid, poco meno per Francoforte mentre Parigi resta indietro e sale dello 0,10%. Sull'azionario europeo bene le banche e le materie prime, mentre a Milano focus sulle trimestrali. Leonardo ha tenuto testa al listino per tutta la mattinata dopo i target del piano con un rialzo superiore al 5% e lima ora a +0,7% mentre e' in corso l'incontro con gli analisti. Guida i rialzi Bper (+3%) sui massimi dal 2017, seguita da Mps (+2,6%). Bene Saipem (+2,2%) con Jefferies che ha alzato il target price da 2,2 a 2,753 euro, confermando il buy sul titolo. Bene anche Amplifon (+1,94%), mentre A2a sale dell'1,5% dopo i conti migliori delle attese e il piano. Lima i guadagni Generali (+0,5%) con conti oltre le attese, mentre Tim (+0,7%) fatica a recuperare dopo la debacle delle ultime sedute. In coda Iveco (-1,7%) e Unipol (-1,3%). Italgas sale dello 0,2% dopo la diffusione dei conti. Sul valutario, euro/dollaro ingessato a 1,093, in calo lo yen contro il dollaro e l'euro, dopo che il governatore della Banca del Giappone Kazuo Ueda ha dato una view dell'economia meno rosea del previsto, raffreddando le attese di un rapido abbandono della politica monetaria ultra-accomodante. Il dollaro e' risalito a 147,4 yen, mentre l'euro/yen e' a 161,16. Continua il rally del Bitcoin, che torna a risalire sopra quota 72mila dollari, superata ieri per la prima volta, a 72,144. Sul fronte dell'energia, il petrolio lima i guadagni di inizio seduta e torna sui livelli della vigilia. Il Wti aprile e' a 77,91 dollari mentre il Brent maggio e' a 82,27 dollari. In calo dell'1,3% a 24,59 euro al MWh il gas ad Amsterdam.

