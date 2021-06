Borsa: Europa col freno a mano a meta' seduta, Milano -0,5% con le banche

Il greggio gira in rosso. Attesa per il discorso di Powell (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 giu - Borse europee con il freno a mano tirato a meta' seduta mentre viene a mancare anche il sostegno del greggio con il Brent che a meta' mattina ripiega dai massimi e ora cede lo 0,5% a 74,5 dollari. L'attesa e' tutta per il discorso del numero uno della Fed, Jerome Powell, alla Camera Usa previsto per la serata italiana ma dalle bozze del discorso sono gia' emerse ampie rassicurazioni su una politica monetaria ultra espansiva della Fed. Parole che hanno spinto al rialzo Tokyo (+3%) ma non sono bastate in mattinata ai listini europei, dove arretrano i titoli dell'auto e quelli delle banche.

Proprio le vendite sui finanziari penalizzano Milano, in rosso dello 0,5% mentre Parigi e Francoforte viaggiano attorno alla parita'. Senza direzione i future di Wall Street.

A Piazza Affari Banco Bpm e Bper cedono oltre l'1,5%; perdite superiori al punto percentuale anche per Unipol e Prysmian mentre Generali cede lo 0,47% nonostante le acquisizioni in Malesia. In cima al listino principale, invece, Mediobanca e Finecobank, che guadagnano oltre l'1%. Sul resto della Borsa Italian Wine Brands festeggia ancora (+2,5%) l'acquisizione di Enoitalia mentre l'accoglienza per il piano di Illimity e' fredda con il titolo che cede il 3%.

Sul mercato dei cambi, il dollaro perde quota sull'euro e il cross e' indicato a 1,189 (da 1,191 ieri in chiusura).

Euro/yen stabile 131,2; dollaro/yen a 110,39 (da 110,15).

che

(RADIOCOR) 22-06-21 13:04:40 (0315)NEWS 3 NNNN