Borsa: Europa chiude contrastata in attesa lavoro Usa, Milano (+0,01%) tiene con utility

Brilla Enel, in coda al listino Cucinelli (-5%) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 set - Chiudono contrastate le Borse europee, in attesa del rapporto sul lavoro Usa di domani, che per gli investitori potrebbe rappresentare il semaforo verde definitivo al taglio dei tassi della Fed nella riunione del 18 settembre. In questo contesto, il Ftse Mib di Milano (+0,01%) resiste sulla parita' grazie alle utility. Rimane invece piu' indietro il Cac di Parigi (-0,92%), dove la nomina a primo ministro dell'ex commissario europeo Michel Barnier, al termine di due mesi di consultazioni, non e' bastata a dissipare l'incertezza politica. Tornando ai dati Usa, i numeri contrastati, resi noti oggi, sul settore privato e sui sussidi di disoccupazione hanno alimentato nuovamente i timori per una recessione dell'economia americana con Wall Street che ha virato al ribasso. I mercati quindi ora stanno alla finestra in attesa dell'appuntamento clou di domani. A questo proposito, spiegano gli analisti di eToro, un indebolimento del mercato del lavoro non deve necessariamente spaventare gli investitori, perche' rispecchia una 'dinamica di normalizzazione dopo l'eccessiva forza post-pandemia, piu' che una vera e propria crisi della domanda'. Passando ai singoli titoli, a Piazza Affari come detto, primeggiano le utilities, a partire da Enel (+1,64%) ed Erg (+1,5%). Bene anche Telecom (+1,88%) e le banche, con Intesa (+1%) e Bpm (+0,97%), mentre e' ancora pesante il lusso, con Cucinelli (-5,25%) in fondo al listino.

Sul mercato valutario, l'euro si rafforza a 1,108 dollari (da 1,081 ieri in chiusura) e scambia a 159,19 yen (da 159,9). Il cambio dollaro yen e' debole a 143,60 (da 144,25). Sul fronte energetico, il prezzo del petrolio continua a salire, in scia al rinvio dell'Opec+ dell'aumento della produzione. Il Brent scambia cosi' a 73,22 dollari al barile (+0,7%) e il Wti che si riporta vicino alla soglia dei 70 dollari, a 69,75 (+0,8%). In lieve rialzo il gas a 36 euro al megawattora (+0,7%).

