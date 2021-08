Borsa: Europa chiude ancora sui record, Milano (+0,38%) al settimo rialzo di fila -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 ago - Dopo una mattina all'insegna della prudenza per i listini azionari, approccio dettato anche dal piano quinquennale cinese che promette nuove strette regolatorie in vari settori dell'economia, dagli Stati Uniti non e' arrivata una scossa per gli investitori: sul fronte del mercato del lavoro, le richieste di sussidi di disoccupazione sono calate come nelle attese nell'ultima settimana, mentre l'accelerazione dei prezzi alla produzione nel mese di luglio non ha modificato l'atteggiamento degli operatori. L'attenzione anche a Wall Street si e' spostata sui titoli tecnologici e su alcune trimestrali. Anche in Europa sono stati i conti del primo semestre di alcune big a determinare gli scostamenti piu' significativi in Borsa. A Zurigo e' stata protagonista assoluta Zurich Financial che ha guadagnato il 3,8% dopo aver riportato un utile netto di 2,2 miliardi di dollari nel periodo gennaio-giugno e aver confermato i target 2022. A Francoforte Deutsche Telekom e' salita del 2,8% dopo aver alzato le stime sull'esercizio 2021: nel secondo trimestre l'utile netto si e' attestato a 1,9 miliardi di euro. A Londra la capofila del Ftse100 e' stata Aviva(+3,5%) nonostante il forte rosso con cui si e' chiuso il semestre (quasi 200 milioni di sterline): il gruppo assicurativo ha annunciato un piano di remunerazione per i soci da 4 miliardi di sterline. Ad Amsterdam +7,5% per un altro gruppo assicurativo, Aegon, che ha riportato profitti netti per quasi 900 milioni nel secondo trimestre.

Fon

(RADIOCOR) 12-08-21 18:30:40 (0383) 3 NNNN