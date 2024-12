Borsa: Europa cerca direzione nel giorno del lavoro Usa, a Milano (+0,2%) scatta Moncler

Bene Banco Bpm, debole Bper. Continua il recupero Stellantis (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 dic - Le Borse europee sono poco mosse in avvio: Francoforte oscilla sulla parita', risentendo del dato deludente sulla produzione industriale, calata a ottobre del 4,5% annuo, Parigi sale dello 0,23%, nonostante la crisi politica, con il presidente Emmanuel Macron che cerchera' di formare un nuovo governo. Ed ancora, Madrid sale dello 0,1%, Amsterdam scivola dello 0,13% e Londra e' stabile sui valori di ieri. Tiene banco, ovviamente, l'attesa per il dato sul lavoro Usa di novembre, cruciale per le ormai prossime decisioni sui tassi della Fed.

Milano anche oggi e' la migliore (+0,25%), spinta da alcune blue chip. In primis Moncler che scatta del 3,5%, puntando verso quota 50 euro per azione. Sono in rialzo le Banco Bpm (+1,3%), con il mercato che si interroga sul futuro della banca: da una parte Unicredit potrebbe rivedere al rialzo l'offerta, dall'altra il ministro, Matteo Salvini, ieri e' tornato a minacciare la 'golden power'. Continua inoltre la marcia al rialzo di Stellantis (+1,9%), che risale dai minimi toccati nei giorni scorsi dopo l'addio del ceo, Carlos Tavares. Per contro sono deboli le Bper, che cedono oltre l'1% e le Tenaris (-0,7%).

Sul valutario, l'euro vale 1,05869 dollari (ieri a 1,057 dollari). Vale inoltre 159,12 yen, mentre il dollaro-yen si attesta a 150,28. E' stabile il prezzo del petrolio con il Wti di gennaio che passa di mano a 68,24 dollari al barile.

Il gas e' in calo dello 0,7% a 46,22 euro al megawattora.

Infine il Bitcoin e' in netto ribasso il 3,7%.

emi-

(RADIOCOR) 06-12-24 09:23:28 (0183)NEWS,ENE,PA,ASS,UTY 3 NNNN