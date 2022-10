Borsa: Europa cauta in avvio prima di lavoro Usa, +0,3% Milano

Indici intorno alla parita', giu' il prezzo del gas (-8%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 7 ott - Apertura guardinga per le Borse europee in attesa del dato spartiacque della seduta odierna: il rapporto mensile sul mercato del lavoro americano che dovrebbe fornire indicazioni importanti sulla possibilita' per la Federal Reserve di proseguire nella politica monetaria aggressiva sui tassi di interesse. I principali indici azionari, che vengono da due sedute in frenata dopo il rimbalzo di inizio settimana, non si allontanano dalla parita': Piazza Affari segna +0,3% nel Ftse Mib e Parigi +0,2%. La peggiore e' Amsterdam (-0,5%) mentre Francoforte, Londra e Madrid sono piatte.

A Milano guida Amplifon (+2%) e si riscattano le banche (+1,7% Banco Bpm, +1,6% Bper, +1% Unicredi e Mediobanca) e il risparmio gestito (+1,1% Banca Generali, +0,8% Banca Mediolanum) che ieri erano state molto penalizzate. Scivola del 2% StMicroelectronics: deludenti i numeri del terzo trimestre di Amd nel settore dei semiconduttori.

Sul mercato valutario prese di beneficio sull'euro che, a partire dall'ultima seduta di settembre, ha recuperato oltre il 3% al biglietto verde americano: il cambio si attesta a 0,9777 (da 0,9830 di ieri alla chiusura dei mercati continentali). Euro/yen a 141,87 (142,27), dollaro/yen a 145 (144,78). Petrolio in lieve correzione: da inizio ottobre il Wti si e' apprezzato del 14%, il Brent dell'11% circa mentre questa mattina il contratto dicembre del Brent arretra a 94,06 dollari al barile, il Wti novembre a 88,1 dollari al barile. Scivola dell'8% il prezzo del gas sul Ttf con i Paesi Ue che cercano di stringere per trovare un compromesso che limiti il prezzo del gas in vista del Consiglio europeo del 20-21 ottobre: 160,5 euro al megawattora il prezzo in avvio.

