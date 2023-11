Borsa: Europa cauta guarda a Lagarde e dati macro, a Milano (-0,3%) Mps ancora in luce

Petrolio e gas in calo, euro resta sopra 1,09 dollari (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 nov - Avvio di settimana fiacco per le Borse europee, in attesa di una densa serie di dati economici e di eventuali spunti sui tassi d'interesse. A Milano il Ftse Mib e' in lieve calo dello 0,26%, quando Parigi e Francoforte viaggiano poco sopra la parita'. Deboli anche i listini asiatici su cui ha pesato il rallentamento della crescita dei profitti industriali cinesi.

Questo ha indebolito l'ottimismo dopo il rally azionario della scorsa settimana, scarsa di spunti da parte di Wall Street, tra la chiusura per il Thanksgiving e la seduta ridotta di venerdi' scorso. Tra i dati macro attesi, giovedi' e' la giornata clou con l'inflazione della zona euro e l'inflazione Pce americana. Attesi anche i Pmi cinesi, i dati sui consumi personali statunitensi e i Pmi Usa. Per le banche centrali questo rappresentano la bussola per definire le prossime mosse sui tassi. Oggi la presidente della Bce, Christine Lagarde, interverra' al Parlamento europeo, ma secondo gli osservatori non dovrebbero arrivare particolari segnali sul futuro corso della politica monetaria. Lagarde potrebbe ribadire la modalita' attendista di Francofrote con una approccio 'dipendente dai dati'. Venerdi' poi sara' la volta dell'intervento del numero uno della Fed, Jerome Powell.

Guardando a Piazza Affari, sono ancora in luce le banche: Mps (+2,11%) resta sopra quota 3 euro e si avvicina sempre di piu' al prezzo pre-collocamento della quota del Tesoro (3,072 euro). In rialzo anche Banco Bpm (0,63%) e Bper (+0,4%), mentre Tim guadagna posizione (+0,73%). Avvio positivo anche per Erg (+0,7%), Diasorin (+0,57%) e St (+0,54%). In fondo al listino, Stellantis (-0,86%), Cnh Industrial (-0,7%) e anche i petroliferi (-0,7% Saipem, -0,5% Tenaris e -0,54% Eni).

Questa e' la settimana della riunione OPEC+, rinviata al 30 novembre a causa dei contrasti interni tra i produttori circa l'entita' dei tagli alla produzione nel 2024. Il prezzo del petrolio e' in ribasso con il Brent gennaio che viaggia a 79,9 dollari al barile (-0,87%) e il Wti gennaio a 74,83 dollari al barile (-0,98%). Sul valutario l'euro si difende a quota 1,0947 dollari (1,0934 al closing di venerdi'), quando e' in lieve calo sullo yen, a quota 163,183. Anche il cambio dollaro yen e' in lieve calo a quota 149. Il Gas naturale e' ancora in calo, a 44,94 euro al megawattora sulla piattaforma di Amsterdam.

Dim

(RADIOCOR) 27-11-23 09:41:16 (0179)NEWS,ENE,AVV,PA,ASS 3 NNNN