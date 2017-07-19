Dati
            Notizie Radiocor

            Borsa: Europa cauta con focus su banche centrali, a Milano (+0,2%) sale Campari

            Prysmian (+1,4%) in recupero dopo outlook Micron (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 dic - L'attesa per le decisioni di politica monetaria delle banche centrali ingessa i listini azionari europei, che in avvio di giornata faticano a trovare una direzione. A Piazza Affari il Ftse Mib segna +0,2%, mentre nel resto del Vecchio Continente Parigi si attesta a +0,15%, Francoforte a -0,11% e Amsterdam a +0,21%.

            In giornata gli investitori prevedono che la Bank of England tagliera' i tassi di interesse, dopo il calo a sorpresa dell'inflazione britannica a novembre, mentre non sono attesi cambiamenti del costo del denaro da parte della Bce, della svedese Riksbank e della banca centrale norvegese. Domani, poi, la Bank of Japan potrebbe alzare il costo del denaro ai massimi da trent'anni. Tornando all'azionario milanese, tra i principali titoli del Ftse Mib gli acquisti premiano Campari (+1,18%) dopo la cessione dell'amaro Averna e del mirto Zedda Piras a Illva Saronno per 100 milioni. Bene anche Prysmian (+1,44%) - con il tech rinfrancato dall'outlook di forte crescita diffuso da Micron Technology nella notte - ed Eni (+0,73%), mentre perdono terreno Stellantis (-0,68%), Nexi (-0,6%) e Recordati (-0,58%). Sul mercato valutario, euro/dollaro a 1,1734 da 1,1750 ieri in chiusura, mentre il presidente americano Donald Trump in un discorso di fine anno ha sottolineato che il prossimo presidente della Fed credera' 'molto' nei tassi di interesse bassi. In calo lo yen, a 182,88 per un euro (da 182,56) e 155,87 per un dollaro (da 155,48). Poco mosso l'oro, con la consegna spot a 4.329 dollari l'oncia (-0,19%), mentre l'argento segna +0,1% a 66,36 dollari l'oncia dopo aver toccato ieri un nuovo massimo storico a 66,88 dollari. Sul fronte dell'energia, lo scontro tra Usa e Venezuela sostiene le quotazioni del petrolio, con il Wti per gennaio in rialzo dello 0,9% a 56,31 dollari al barile e il contratto febbraio per il Brent in progresso dello 0,8% a 60,16 dollari. Poco mosso infine il gas naturale, che segna +0,1% a 27,4 euro al megawattora sulla piattaforma Ttf di Amsterdam.

            Ppa-.

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Stellantis 9,879 -1,47 10.10.01 9,842 9,996 9,95
            Prysmian 83,04 +1,37 10.10.01 81,56 83,90 81,56
            Nexi 3,997 -0,32 10.10.01 3,9765 4,01 3,99
            Campari 5,79 +0,42 10.10.01 5,782 5,85 5,818
            Recordati Ord 48,50 +0,08 10.09.08 48,10 48,60 48,26
            Eni 15,708 +0,45 10.10.01 15,696 15,788 15,768


