Borsa: Europa cauta a meta' seduta, a Milano (+0,06%) Bper amplia calo (-3,5%)

Acquisti su St, Stellantis e Nexi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 feb - Viaggiano all'insegna della cautela le borse europee a meta' seduta che dopo un avvio promettente hanno ridotto i guadagni. Cosi' il Ftse Mib sale dello 0,06%, Parigi dello 0,3% e Madrid dello 0,2%. Poco sotto la parita' Francoforte e Londra (-0,1%). Da segnalare il bollettino economico della Bce che ha confermato che l'inflazione di fondo sta diminuendo ma che i tassi resteranno su livelli sufficientemente restrittivi finche' necessario. Sempre sul fronte Bce, atteso nel pomeriggio il discorso a Washington di Philip Lane, capo economista della Banca centrale europea, da cui potrebbero emergere nuove indicazioni in materia di politica monetaria. Venendo ai titoli di Piazza Affari, acquisti su St (+2,4%) che sale in scia alla buona performance di Arm Holdings che ha alzato le stime dei risultati per il quarto trimestre. Sale ancora Stellantis (+2,2%) che beneficia ancora dei dati di Ford e Nexi (+2%) in scia ai buoni conti del competitor olandese Adyen. Sul fronte opposto Bper che scivola in fondo al Ftse Mib (-3,5%) con gli analisti che sono rimasti delusi dalla cedola. Seguono Mps (-2,2%) e Tim (-1,7%).

Sul valutario il cambio euro/dollaro si attesta a 1,076, l'euro/yen a 160,59, mentre il dollaro/yen a 149,17. Per quanto riguarda il petrolio, il future marzo sul Wti a 74,55dollari al barile (+0,93%) e il Brent aprile a 79,98 dollari (+0,95%). Il gas e' in calo dell'1,7% a 27,7 euro al megawattora.

