Borsa: Europa avanti piano senza faro Wall Street, Milano (+0,8%) sopra 34mila

Elezioni Francia spaventano meno con Fronte Repubblicano (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 lug - Chiusura positiva per le borse europee orfane del faro di Wall Street che, dopo i record delle precedenti sedute, oggi e' chiusa per il Giorno dell'Indipendenza. Cosi' Milano termina le contrattazioni sopra le soglia dei 34mila punti in progresso dello 0,77%. Parigi chiude a +0,83%, Londra +0,85% e Francoforte +0,43%. A tenere banco sempre gli appuntamenti elettorali di domenica in Francia, che fanno pero' meno paura con la nascita del fronte Repubblicano: gli ultimi sondaggi danno il partito di Marine Le Pen ben al di sotto della maggioranza assoluta in termini di seggi grazie ai patti di desistenza stretti dal Centro e la Sinistra nei singoli collegi elettorali. Meno sorprese sono invece attese nel Regno Unito, dove si vota oggi per il rinnovo della Camera dei Comuni e il partito laburista di Keir Stamer e' dato super favorito. Oltreoceano, dove si votera' a novembre, sono sempre piu' forti le pressioni al presidente democratico Joe Biden perche' abbandoni la corsa alla Casa Bianca dopo il diastroso dibattito con lo sfidante repubblicano Donald Trump. Sullo sfondo restano le scelte delle banche centrali in materia di politica monetaria con la Federal Reserve che appare orientata a un atteggiamento piu' morbido e la Bce che oggi ha pubblicato i verbali della riunione di giugno da cui emerge una view positiva sulla disinflazione nonostante restino ancora degli elementi di incertezza. Venendo ai singoli titoli di Piazza Affari, chiude da prima della classe FinecoBank (+2,5%) dopo i dati sulla raccolta di giugno che ha raggiunto i 997 milioni di euro superando per il quarto anno consecutivo la soglia di 5 miliardi nel primo semestre.

Sempre in luce le banche in scia al riaccendersi del risiko del comparto: +2% per Bper, +1,84% per Unicredit, +0,96% per Mps. Bene anche Leonardo (+2,14%) che beneficia dell'accordo con Rheinmetall nei sistemi di difesa terrestri; mentre fuori dal paniere principale sprint di Ferragamo che segnato un progresso del 6,67%. Pochi i titoli in rosso tra cui Saipem (-0,56%) e Amplifon (-0,36%). Sul valutario l'euro si rafforza a 1,0812 dollari (1,0758 alla vigilia), l'euro/yen a 174,19 (174,18) e il cross dollaro/yen e' a 161,12. Per quanto riguarda il petrolio, il Wti agosto e' in calo dello 0,21% a 83,7 dollari al barile e quelli del Brent settembre giu' dello 0,23% a 87,13 dollari. Il gas naturale scambiato ad Amsterdam sale dell'1,92% a 33,32 euro al megawattora.

Lab-

(RADIOCOR) 04-07-24 17:45:37 (0505)NEWS,ENE,PA,ASS 3 NNNN