Borsa: Europa avanti piano con occhi su dati macro, a Milano (+0,24%) bene Tim

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 dic - Le Borse europee sono partite caute e in ordine sparso, ma hanno poi cercato lo spunto per portarsi in territorio positivo, riuscito solo in parte (Milano +0,24%, Parigi +0,13%, Francoforte +0,1%, Amsterdam -0,06%, Madrid +0,29%, piu' indietro Londra a -0,12%). All'indomani delle decisioni della Bce e della Bank of England, ampiamente attese dai mercati, oggi la Banca del Giappone, come previsto, ha alzato i tassi di 25 punti base allo 0,75%, il livello piu' alto in trent'anni, in scia a una maggiore fiducia sull'andamento di salari e inflazione (questo tra le altre cose ha spinto la Borsa di Tokyo a chiudere a +1,03%). Intanto, da un lato si guarda a una serie di dati macro in Europa e negli Stati Uniti, dove si aspettano in particolare i numeri su consumi e fiducia, e dall'altro ci si concentra sul fronte geopolitico, con la riunione del Consiglio Europeo a cui partecipa anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Sull'azionario milanese, sprint di Telecom (+1,9%, ma in avvio saliva del 2,3%) e Saipem (+1,46%), che ha comunicato la terza estensione del contratto con Aker BP per lo Scarabeo 8 per attivita' di perforazione offshore in Norvegia fino al 2028.

Bene anche Lottomatica (+1,17%) e le banche, in particolare Mps (+1,06%). Ieri il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha negato qualsiasi interferenza o pressione nei confronti del sistema finanziario italiano durante la vendita della quota del Monte tramite accelerated book building nell'autunno 2024. In coda Tenaris (-1,16%), con il calo del petrolio (-0,36% a 55,95 dollari al barile il Wti febbraio e -0,2% a 59,75 dollari il Brent di pari scadenza). Giu' anche Campari (-0,9%) e Amplifon (-0,87%). L'oro e' in discesa (-0,2% a 4.323 dollari il contratto spot e -0,27% a 4.339 il future), ma potrebbe essere sostenuto dalle prospettive di taglio dei tassi della Fed, che aumentano l'appeal del metallo prezioso. Sul valutario, l'euro si indebolisce a 1,1712 dollari (1,1713 in avvio, da 1,1723 alla chiusura precedente) e passa di mano a 183,664 yen (183,063, da 182,358). Il cross dollaro/yen e' a 156,802 (da 156,269).

Bitcoin sale del 2,5% a 87.692 dollari. Infine, lo spread scende a 64 punti, dai 65 della vigilia, con il rendimento decennale che si porta al 3,51% dal 3,50% del closing precedente.

Ars.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 19-12-25 09:35:40 (0201)NEWS,ENE,PA,IMM,ASS 3 NNNN