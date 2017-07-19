Borsa: Europa archivia dazi e punta su colloqui Trump-Putin, Milano chiude a +1%

Volano Interpump e Buzzi, giu' Leonardo con la difesa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 ago - Nessuno scossone dall'entrata in vigore dei dazi: le Borse europee terminano la seduta in buon rialzo. Il Ftse Mib di Milano a fine scambi mette a segno un progresso dello 0,93% a 41.392,99 punti, riportandosi a ridosso dei massimi di fine luglio.

I listini superano dunque indenni il primo giorno di applicazione delle tariffe imposte dal presidente Trump, che sulle esportazioni europee sono pari al 15%, mentre continuano le trattative dei vari partner commerciali statunitensi con la Casa Bianca per ottenere esenzioni.

Centrale per il mercato anche quanto sta accadendo sul fronte geopolitico, con un incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin previsto "nei prossimi giorni". Le nuove prospettive di pace in Ucraina hanno giovato all'umore degli investitori mentre, di riflesso, hanno pesato sull'andamento del comparto della difesa, colpito dalle vendite in tutta Europa.

Nessuna sorpresa sul fronte della politica monetaria, con la Boe che, come ampiamente atteso, ha effettuato per la quinta volta consecutiva un taglio trimestrale dei tassi d'interesse. 'L'orientamento di politica monetaria resta 'graduale e prudente', con ulteriori allentamenti probabilmente dipendenti dai dati, anche se alcuni membri ritengono l'equilibrio della decisione molto delicato' commenta Simon Dangoor, head of Fixed Income Macro strategies di Goldman Sachs Asset Management. 'Pur continuando ad aspettarci il prossimo taglio a novembre, con l'attenuarsi di inflazione e crescita salariale, la riunione odierna suggerisce che il percorso di allentamento potrebbe essere piu' cauto'.

Sull'azionario milanese, le vendite sulla difesa affossano anche Leonardo che scivola in fondo al listino, in ribasso del 6,14%. Deboli gli energetici e le utility: tra i peggiori Tenaris (-1,07%) A2a (-0,97%) e Italgas (-0,94%). Ancora in rally Interpump (+8,22%) in scia alla trimestrale diffusa alla vigilia. In generale, gli acquisti premiano gli industriali: Buzzi (+5,23%), Prysmian (+4,7%) e Stellantis (+3,45%).

Sul valutario, perde lievemente quota l'euro che incrocia il dollaro a 1,1633 (-0,2%) e la sterlina a 0,867 (-0,6%).

Sul fronte energetico, vira al ribasso il prezzo del petrolio con il Wti settembre a 64,2 dollari al barile(-0,3%) e il Brent ottobre a 66,7 dollari (-0,3%). In ribasso anche il gas naturale a 33 euro al megawattora (-0,6%).

