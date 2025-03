Borsa: Europa apre in recupero con focus su dazi, a Milano (+0,7%) corre Tim

In rialzo il settore banche. Oro stabile sui massimi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 mar - Le Borse europee aprono in territorio positivo, mentre si rafforzano le speranze che il prossimo round di dazi Usa (che partiranno il 2 aprile) possa essere meno esteso di quanto promesso dalla Casa Bianca in precedenza, sia dal punto di vista territoriale sia dei settori. Cosi', dopo la chiusura in territorio negativo di venerdi', il Ftse Mib recupera terreno e segna +0,72%. Sono in buon rialzo anche il Cac di Parigi (+0,89%), il Dax di Francoforte (+0,86%), l'Ibex di Madrid (+0,88%) e l'Aex di Amsterdam (+0,66%). Tornando allo scenario globale, gli occhi degli investitori sono rivolti anche a Riad, in Arabia Saudita, dove oggi proseguono le trattative condotte dagli Stati Uniti per la pace tra Russia e Ucraina. Da monitorare, sia durante la seduta odierna sia in settimana, alcuni dati economici provenienti dagli Usa e dall'Europa, soprattutto alla luce degli allarmi lanciati dalle banche centrali sull'economia globale. In particolare, oggi sara' il turno dei Pmi manifatturiero e dei servizi in Germania, nel Vecchio Continente e Oltreoceano.

Passando all'azionario, avvio brillante per Tim (+2,78%), tra i migliori titoli del Ftse Mib, con Vivendi (+0,5% a Parigi) che venerdi', dopo la chiusura dei mercati, ha annunciato la vendita del 5% sul mercato e la discesa al 18,37% nel capitale della societa'. Il big francese, secondo indiscrezioni di stampa, starebbe studiando la possibilita' di cedere ulteriori quote nei prossimi giorni. Cosi', gli investitori si interrogano sul ruolo che potrebbe avere Poste (+0,6%), secondo socio della tlc. Apertura tonica anche per il comparto finanziario, con Mediolanum (+2,6%) e Unipol (+1,96%) che guidano i rialzi. Ferrari (+0,69%) non accusa la doppia squalifica rimediata ieri nel Gran Premio di Shanghai.

Sul fronte opposto, e' invece in lieve calo Leonardo (-0,37%). Fuori dal paniere principale, Juventus (+3,58%) sale con il cambio in panchina: dopo l'esonero di Thiago Motta, la societa' bianconera ha scelto l'ex Lazio e Verona Igor Tudor per provare a chiudere il campionato in zona Champions.

Sul mercato valutario, l'euro vale 1,0841 dollari (da 1,0824 venerdi' in chiusura) e 162,25 yen (da 161,31), mentre il rapporto dollaro/yen e' a 149,66 (da 149,02). Poco mosso il prezzo del petrolio, con il Wti di maggio a 68,47 dollari al barile (+0,3%) e il Brent di pari scadenza a 71,7 dollari (+0,2%). In calo dell'1,1% a 42,1 euro al megawattora il gas naturale ad Amsterdam. L'oro e' stabile a quota 3.024 dollari, mentre il bitcoin sale del 3,3% a 87.131,3 dollari.

