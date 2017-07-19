Borsa: Europa apre in ordine sparso nel giorno di Nvidia, Milano +0,2%

Attesa per l'inflazione Usa. In calo il petrolio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 ago - Le Borse europee aprono contrastate una seduta che sara' caratterizzata dall'attesa per la trimestrale di Nvidia, che dovra' soddisfare le esigenti aspettative del mercato per dare nuovo slancio al settore tecnologico globale. Gli investitori aspettano inoltre la pubblicazione del dato sull'inflazione Pce americana per valutarne le implicazioni in tema di politica monetaria, alla vigilia dell'apertura del simposio dei banchieri centrali di Jackson Hole: l'intervento del numero uno della Fed, Kevin Warsh, e' in calendario venerdi'. Sul fronte macroeconomico, il mercato spera che le sanzioni americane contro l'Iran evitino l'escalation militare e possano favorire la normalizzazione del traffico nello Stretto di Hormuz, auspicio che spinge al ribasso il prezzo del petrolio e del gas. Tornando alle Borse del Vecchio Continente, il Ftse Mib di Piazza Affari sale dello 0,18% e Parigi guadagna lo 0,36%. Sulla parita' invece Francoforte (-0,02%), mentre Amsterdam scivola dello 0,13%.

Tra i principali titoli milanesi, la flessione del greggio frena Eni, maglia nera a -1,61%. Deboli anche gli altri petroliferi, con Saipem a -0,47%, Snam a -0,41% e Tenaris a -0,39%, nonche' Leonardo (-0,72%). Acquisti, invece, su A2a (+2,04%), Azimut (+1,33%) e Brunello Cucinelli (+1,28%).

Sul mercato valutario, euro/dollaro poco mosso a 1,1669 da 1,1670 ieri in chiusura. La moneta unica vale anche 185,53 yen (da 185,90), mentre il rapporto dollaro/yen e' a 158,98 (da 159,26). Sul fronte dell'energia, in calo come detto il prezzo del petrolio: il future ottobre sul Wti cede il 2,36% a 80,42 dollari al barile e il contratto di pari scadenza per il Brent il 2,12% a 86,70 dollari. In discesa anche il gas naturale, che sulla piattaforma Ttf ad Amsterdam e' un calo del 3,9% a 64 euro al megawattora.

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