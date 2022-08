Borsa: Europa apre in lieve rialzo, Milano sopra 23mila punti dopo stop Ferragosto (RCO)

Utility capofila a Piazza Affari. Gas a 230 euro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 ago - La speranza che gli ultimi dati sul rallentamento dell'economia globale consiglino alle banche centrali di sposare un atteggiamento meno aggressivo nella stretta di politica monetaria continua a sostenere le Borse europee. Ieri la Banca centrale cinese e' intervenuta a sorpresa tagliando due dei suoi tassi chiave per contrastare la frenata dell'attivita' economica. C'e' quindi attesa per la pubblicazione, mercoledi', dei verbali dell'ultima riunione del Fomc, che potra' fornire indicazioni sulle prossime mosse della Fed. A Piazza Affari il Ftse Mib sale dello 0,41% e supera i 23mila punti dopo lo stop di Ferragosto, piu' prudenti gli altri listini continentali, che comunque confermano i rialzi della vigilia. Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione si distinguono le utility, con Terna (+1,99%), Enel (+1,79%) e Snam (+1,64%).

Vendite invece su Amplifon, che perde il 5,6%. Sul mercato valutario, l'euro scivola sotto 1,02 dollari a 1,0140 dagli 1,0250 della chiusura di venerdi'. La moneta unica vale anche 135,54 yen (da 136,57), mentre il rapporto dollaro/yen e' a 133,66 (133,18). Petrolio in calo per i timori sulla tenuta della domanda, a cui si aggiunge il potenziale incremento dell'offerta in caso di ritorno sul mercato delle forniture iraniane: il future ottobre sul Brent cede l'1,28% a 93,88 dollari al barile, mentre il contratto settembre sul Wti scende dello 0,92% a 88,59 dollari. In rialzo del 4,5% a 230 euro per megawattora, dopo aver toccato i nuovi massimi storici a 234,5 euro, il prezzo del gas naturale sulla piattaforma Ttf di Amsterdam.

