Borsa: Europa apre in calo con occhi su inflazione, a Milano (-0,4%) scatta Generali

In coda Interpump (-5,4%) dopo la trimestrale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 nov - Inizia in calo l'ultima seduta della settimana per le Borse europee, dopo l'andamento contrastato delle piazze asiatiche (giu' le cinesi, Tokyo ha finito a +0,28%). L'entusiasmo seguito all'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca sta passando in secondo piano (intanto il presidente eletto prosegue nella composizione della squadra di Governo e i repubblicani hanno ottenuto un saldo controllo di Camera e Senato), mentre gli investitori tornano a concentrarsi sulla politica monetaria.

Ieri il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha detto che la Banca centrale americana non ha alcuna fretta di tagliare i tassi. Da capire anche cosa decidera' di fare la Bce e indicazioni utili in questo senso potranno arrivare oggi con la pubblicazione delle stime economiche della Commissione europea. Intanto, i riflettori sono puntati sui numeri sull'inflazione in arrivo in Italia e gia' pubblicati in Francia (+0,3% su mese in ottobre e +1,2% su anno). Cosi' Milano cala dello 0,42%, Parigi dello 0,9%, Francoforte dello 0,65%, Madrid dello 0,33%, Amsterdam dello 0,66% e Londra dello 0,49%, in scia al rallentamento della crescita britannica (il Pil del terzo trimestre ha segnato un +0,1%, contro il +0,5% precedente). Per quanto riguarda i titoli, a Milano scatta in vetta al Ftse Mib Generali (+4%), dopo i conti che hanno messo in luce un aumento dell'utile, del risultato operativo e dei premi lordi, mentre la peggiore e' Interpump (-5,4%), che alla vigilia ha comunicato risultati con profitti e ricavi in discesa. In un Ftse Mib quasi tutto in rosso, si salvano Stellantis (+0,2%), all'indomani delle rassicurazioni sugli stabilimenti italiani fornite durante il tavolo al Mimit, e Tim (+0,04%), ancora positiva dopo i conti superiori alle attese, mentre in coda scivolano St (-1,9%) e i farmaceutici (Diasorin -2% e Recordati -1,54%). Tirano il fiato Banca Mps (-0,9%), dopo il +11,6% della vigilia innescato dal collocamento del Tesoro, e Banco Bpm (-0,34%), che ha acquisito una quota del 5% dell'istituto senese. Sul valutario, l'elezione di Trump continua a sostenere il biglietto verde, con l'euro che scivola sotto 1,06 e passa di mano a 1,0558 (da 1,0629 ieri in chiusura). Il dollaro/yen a 155,93 (da 156,04) e l'euro/yen a 164,581 (da 164,71). Il bitcoin tira il fiato e torna sotto 90.000 dollari ed e' scambiato a 87.600 dollari. L'oro e' in lieve calo a 2.574 dollari l'oncia (2.569 dollari il contratto spot) e va verso la settimana peggiore in oltre tre anni e il petrolio e' in calo, dopo che l'Aie ha tagliato le stime sulla domanda del prossimo anno (Wti -1,37% a 67,76 dollari al barile, Brent -1,34% a 71,59 dollari). Il gas naturale scambiato ad Amsterdam e' poco mosso a 46,16 euro al megawattora. Infine, lo spread e' stabile a 121 punti mentre il rendimento risale al 3,56%.

Ars

(RADIOCOR) 15-11-24 09:19:34 (0199)NEWS,ENE,PA,IMM,ASS 3 NNNN