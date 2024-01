Borsa: Europa apre contrastata ma Parigi (+1,4%) corre col lusso, Milano +0,2%

I conti Lvmh (+8%) fanno volare il settore in Europa (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 gen - Le Borse europee aprono contrastate l'ultima seduta della settimana, mentre gli investitori valutano una nuova serie di conti trimestrali e le implicazioni delle novita' macro emerse la vigilia. In Europa la Bce sembra piu' accomodante sul futuro taglio dei tassi di interesse, mentre negli Usa - attesa oggi per l'inflazione Pce in vista della Fed - gli indicatori hanno mostrano un'economia ancora forte e un'inflazione in rallentamento. A Piazza Affari il Ftse Mib sale dello 0,22%, mentre nel resto del Vecchio Continente Francoforte cede lo 0,22% e Amsterdam segna -0,19%. Sugli scudi Parigi, che scatta a +1,4% trainata dai titoli del lusso dopo i risultati 2023 record annunciati ieri dal colosso Lvmh (+8%). La performance del gruppo transalpino trascina anche Moncler, che guadagna il 4,13% a Piazza Affari, e Brunello Cucinelli (+2,04%). Tra i titoli del Ftse Mib si mettono in luce anche Campari (+4,72%) e Ferrari (+1,4%), mentre StMicroelectronics cede il 2,66% dopo le indicazioni deludenti fornite dal colosso americano Intel. Si mantiene sopra la parita' (+0,39%) Poste Italiane dopo la decisione del Governo di ridurre la quota pur mantenendo il controllo. Sul mercato valutario, l'euro scivola verso quota 1,08 dollari dopo la Bce e vale 1,0824 da 1,0830 ieri in chiusura. La moneta unica e' indicata anche a 159,96 yen (da 160,68), mentre il rapporto dollaro/yen e' a 147,78 (da 147,72). Sul fronte dell'energia ritraccia il prezzo del petrolio, ieri salito ai massimi da un mese: il Wti per marzo cede lo 0,75% a 76,78 dollari al barile, mentre l'analoga consegna sul Brent scivola dello 0,39% a 82,11 dollari. Scende ancora il prezzo del gas naturale sulla piattaforma Ttf di Amsterdam: il contratto febbraio perde il 3,5% a 26,8 euro al megawattora.

