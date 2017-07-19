Borsa: Europa apre contrastata la settimana di Capodanno, Milano -0,2% (RCO)
Vendite sui titoli della Difesa. Sale il petrolio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 dic - Borse europee senza direzione attorno alla parita' nella prima seduta della settimana di Capodanno, che manda in archivio un 2025 da rialzi a doppia cifra per i principali listini. Tra scambi ridotti per il clima festivo, l'attenzione degli operatori sara' concentrata sulla pubblicazione, domani, dei verbali dell'ultimo vertice della Fed, che forniranno indicazioni sulla traiettoria di politica monetaria prevista dalla banca centrale Usa. Sempre Oltreoceano domani verranno resi noti anche i dati sugli occupati settimanali Adp, mentre mercoledi' sara' la volta dei sussidi di disoccupazione. A Piazza Affari il Ftse Mib cede lo 0,23% mentre nel resto del Vecchio Continente Parigi segna -0,03%, Francoforte -0,18% e Amsterdam +0,23%.
Tra le blue chip milanesi, gli acquisti sostengono Diasorin (+0,87%), Nexi (+0,85%) e Tenaris (+0,7%). Le speranze di pace in Ucraina frenano i titoli della Difesa, che tuttavia si preparano a chiudere un 2025 da record.
Leonardo cede il 4,41% (ma e' +82% da inizio anno) e Fincantieri il 2,97% (+135% nel 2025).
Sul mercato valutario, l'euro/dollaro si attesta a 1,1774 da 1,1787 alla chiusura di mercoledi' scorso, prima della pausa natalizia. La moneta unica vale anche 183,99 yen (da 183,84), mentre il rapporto dollaro/yen e' a 156,21 (da 156,04).
In rialzo il prezzo del petrolio alla luce delle dichiarazioni del governo cinese che pare intenzionato a intervenire a sostegno dell'economia della Repubblica popolare il prossimo anno: il future febbraio sul Wti sale dell'1,25% a 57,45 dollari al barile e l'analoga consegna sul Brent guadagna l'1,14% a 61,34 dollari. In progresso dell'1,9% a 28,6 euro al megawattora il prezzo del gas naturale ad Amsterdam. Nuovo record dell'argento che va oltre gli 80 dollari l'oncia per poi ritracciare, realizzi su palladio, platino e oro.
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Tenaris
|16,38
|+0,37
|10.15.05
|16,33
|16,45
|16,33
|Nexi
|4,179
|+1,46
|10.14.52
|4,134
|4,20
|4,134
|Fincantieri
|16,39
|-2,67
|10.15.05
|16,22
|16,67
|16,67
