Borsa: Europa ancora debole, Milano parte in salita (-0,5%) prima del voto

Spread stabile a 220 punti base. Euro a 0,98 dollari (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 set - Avvio debole per le Borse europee che nelle prime battute si muovono tutte al di sotto della parita'. In rosso Milano, con il Ftse Mib che cede lo 0,5% seguito da Francoforte (-0,3%), Parigi (-0,2%), Amsterdam (-0,4%), con Londra piatta. I mercati continuano cosi' a fare i conti con i timori per una recessione imminente e le strette monetarie in sequenza delle banche centrali, dalla Fed alla Bce, per cercare di frenare la corsa record dell'inflazione. Questa settimana e' toccato, tra gli altri, anche a Svezia, Norvegia e Regno Unito di rivedere al rialzo i tassi d'interesse, mosse che hanno mandato in sofferenza i principali listini. Vigilia di vendite anche ieri a Wall Street, dove lo S&P 500 ha chiuso in calo sui minimi da luglio (deboli stamattina i listini asiatici, con Tokyo chiusa per festivita'), mentre in serata e' atteso il discorso di Powell all'evento "Fed Listens", dove gli operatori sperano di trarre altre indicazioni sullo stato di salute dell'economia Usa e sulle future decisioni in termini di politica monetaria.

Occhi puntati su Piazza Affari nell'antivigilia dell'appuntamento con le urne elettorali con lo spread Btp-Bund comunque poco mosso a 220 punti base. Nelle prime batture sul listino principale milanese salgono Amplifon (+0,6%), Inwit (+0,4%) e Telecom (+0,3%) alle prese con la trattativa con Cdp sulla rete unica (la cui offerta dovrebbe arrivare, appunto, dopo il voto). Deboli Banco Bpm (-1%), Leonardo (-0,9%) e Saipem (-0,8%).

Sul fronte dei cambi, l'euro all'inizio delle contrattazioni scambia a 0,9813 dollari (da 0,9824 ieri in chiusura), mentre lo yen vale 142,29 dollari, dopo aver toccato alla vigilia i minimi da dicembre 1998. L'euro-yen a 139,66 (139,47). Gas in leggero calo a 184 euro al MWh (-1,9%), cosi' come il petrolio: il Wti di novembre cala a 0,5% a 83 dollari, Brent a 90,1 dollari (-0,3 per cento).

