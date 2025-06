Borsa: Europa allunga a meta' seduta, Milano si riavvicina ai 40mila punti

A Piazza Affari trainano banche e Leonardo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 giu - Allungano il passo le Borse europee a meta' seduta mentre resta alta l'attenzione sulle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e sui lavori del summit dei leader G7, presieduto dal Canada.

Il Ftse Mib (+0,94%) torna ad avvicinarsi alla soglia dei 40mila punti (39.809), mentre sono in rialzo anche tutti gli altri principali indici: 0,81% il Cac di Parigi, +1,05% l'Ibex di Madrid, +0,48% il Ftse 100 di Londra, 0,39% il Dax.

A Piazza Affari e' tonico il comparto bancario. Si porta in cima al listino Unicredit (+1,8%), mentre gli acquisti premiano anche Popolare di Sondrio (+1,7%) nel giorno dell'avvio dell'offerta pubblica di scambio di Bper (+1,4%).

Riacquista slancio dopo le battute iniziali Mediobanca (+1,17%), all'indomani del rinvio dell'assemblea per discutere dell'operazione su Banca Generali, che fuori dal listino principale arretra del 2,4%. Tra le blue chip si distingue Leonardo (+1,7%) che beneficia della firma della nuova joint venture con il gruppo Baykar Technologies per lo sviluppo dei sistemi a pilotaggio remoto: la jv paritetica si chiama Lba Systems e avra' sede in Italia. Il titolo della difesa e dell'aerospazio e' spinto anche dal fermento dei titoli europei del settore sulle voci di un possibile accordo di cooperazione nella Difesa tra Giappone e Unione europea.

Bene anche Prysmian (+1,94%), Buzzi (+1,77%) e Nexi (+1,76%) dopo l'annuncio della partnership strategica pluriennale con Banca Agricola Popolare di Sicilia (Baps) finalizzata a rafforzare l'offerta di servizi di pagamento digitale: l'accordo prevede l'integrazione delle soluzioni Nexi nei canali fisici e digitali della banca.

Sul valutario, perde ancora quota il biglietto verde con l'euro/dollaro a 1,1579 (+0,4%). Il cambio dollaro/yen si attesta a 144,05 mentre il cross tra il biglietto verde e la sterlina britannica e' a 1,358. Ancora in salita il prezzo del gas naturale scambiato ad Amsterdam, in progresso del 3% a 39 euro al megawattora, mentre vira in negativo il petrolio: -0,6% il Brent agosto a 76,7 dollari al barile, -0,5% il Wti di pari scadenza a 70,9 dollari. Debole l'oro, con il contratto spot in calo dello 0,4% a 3.418,9 dollari l'oncia, cosi' come il contratto future in scadenza ad agosto (-0,4%) a 3.438 dollari.

