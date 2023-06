Borsa: Europa al palo in attesa di Powell, Milano +0,4% con le banche

Brembo va ko (-6%) dopo annuncio su trasferimento in Olanda (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 giu - Listini europei fermi attorno alla parita' in attesa dell'avvio dell'audizione del presidente della Fed, Jerome Powell, al Congresso Usa. Il dato superiore alle attese sull'inflazione britannica di maggio alla vigilia della decisione della Bank of England e' tornato ad alimentare i timori sui tassi di interesse e gli investitori vogliono capire quanto siamo vicini al termine della stretta di politica monetaria.

Il Ftse Mib di Piazza Affari (+0,4%) mette a segno la migliore prestazione della mattinata grazie al traino delle banche: l'indice guadagna lo 0,37% con UniCredit a +2,51%, Banco Bpm a +2,24%, Mps a +2,15% e Bper a +1,91%. Nel resto d'Europa, Francoforte segna -0,04%, Parigi -0,21%, Londra +0,04% e Amsterdam -0,09%.

Tornando alle blue chip milanesi, i titoli di piazza Gae Aulenti beneficiano delle indicazioni incoraggianti arrivate dall'a.d. Andrea Orcel e dell'imminente avvio della seconda tranche del buyback. In rosso invece Pirelli (-1,85%) che paga l'incertezza dopo l'esercizio del Golden Power e il cambio del nome del candidato alla poltrona di ceo. Nel resto del listino, Brembo perde il 6,11% dopo l'annuncio del trasferimento della sede legale in Olanda e del rafforzamento del voto maggiorato per poter studiare operazioni di M&A con scambi odi azioni.

Sul mercato valutario, euro/dollaro poco mosso a 1,0921 da 1,0905 ieri in chiusura. Debole lo yen, indicato a 154,88 per un euro (da 154,18) e 141,84 per un dollaro (141,37). Sul fronte dell'energia, stabile il prezzo del petrolio: il future agosto sul Wti e' invariato a 71,19 dollari al barile e l'analogo future sul Brent segna -0,07% a 75,85 dollari. In calo dell'1,8% a 38 euro per megawattora, infine, il prezzo del gas naturale sulla piattaforma Ttf di Amsterdam.

