Borsa: Europa accelera con old economy, Milano (+1,2%) con balzo Mediobanca

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 feb - Le Borse europee riescono a dribblare i timori legati all'AI e verso meta' seduta accelerano spinte da tlc, auto e industria chimica (tutti comparti 'old economy' che guadagnano appeal rispetto al tech). Finiscono cosi' sullo sfondo le tensioni Usa-Iran, le trimestrali in chiaroscuro e la conferma della frenata dell'inflazione Ue, che allontana ancora di piu' interventi sui tassi da parte della Bce (nella riunione di domani). Ma lo scenario AI resta fluido, come testimonia il tonfo di Amd (-9%) nel pre-market a Wall Street dopo stime di fatturato considerate deludenti dal mercato. Piatta nel Vecchio Continente Francoforte (-0,2%), debole solo (-1%) che aveva aggiornato alla vigilia il suo record. All'opposto, continua il momento d'oro di Piazza Affari - alla sua quarta seduta consecutiva in rialzo - con il Ftse Mib (+1,2%) che nella mattinata ha sfiorato i 47mila punti, aggiornando i massimi da fine novembre 2000. Toniche Parigi (+1,1%) e Amsterdam (+0,8%). Nel vivo anche la stagione delle trimestrali, nella quale deludono alcuni big bancari come la francese Credit Agricole (-3,4%) il cui impatto di Banco Bpm ha pesato sui numeri 2025.

A Piazza Affari si registra invece l'exploit di Mediobanca (+7%) tallonata da Mps (+2,6%) nel giorno dell'assemblea di Rocca Salimbeni sulla lista del cda. Un rialzo legato all'ipotesi di un'Opa residuale sul capitale di Piazzetta Cuccia, come prevede il piano di delisting di Luigi Lovaglio.

+5% per Inwit con il mercato che, dopo la fuga dai titoli legati all'AI, si sta orientando con una rotazione settoriale su titoli considerati piu' difensivi (tra le torri +7% per la spagnola Cellnex). Rimbalza Nexi (+2,2%) dopo lo scivolone della vigilia in scia a PayPal. +1,9% per Eni con gli analisti che promuovono la spinta green della sua bioraffineria in Sicilia. In fondo, deboli Buzzi (-1,3%) e Fineco (-0,8%). Piatta Leonardo che ha annunciato un accordo con Indonesia per la fornitura di aerei M-346. Fuori dal listino principale, rimbalzo a doppia cifra per Bff (+13%) dopo il tracollo legato alla revisione dei target e l'addio del ceo.

Sul valutario, l'euro piatto sul dollaro a 1,1811 (da 1,1815 ieri in chiusura). L'oro riprende la corsa e si riporta sopra quota 5.050 dollari l'oncia (+2%), mentre il gas Ttf ad Amsterdam rimbalza a 33 euro al megawattora (+0,4%). Recupera terreno anche il Bitcoin sui 76.080 dollari (+0,6%). Sul fronte materie prime, Brent a 66,8 dollari al barile (+0,4%) e il Wti a 67,7 dollari al barile (+0,3 per cento).

