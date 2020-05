Borsa: Equita, sostenibile il debito quotate Italia, leva media e' di 1,9

Industria, servizi e banche al test dell'emergenza Covid (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 mag - Se il debito pubblico italiano e' un grande fattore di apprensione, soprattutto in questa fase di crisi post Covid, la leva finanziaria delle societa' quotate a Piazza Affari offre segnali rassicuranti, soprattutto per i gruppi industriali e per le societa' di servizi che rappresentano la spina dorsale dell'economia italiana: insomma hanno un debito sostenibile anche con la prospettiva di un peggioramento delle condizioni. Secondo un'analisi di Equita, infatti le societa' del Ftse Mib presentano a fine 2019 un rapporto medio tra indebitamento netto e margine operativo lordo di 1,9 volte, un livello sostanzialmente simile a quello delle componenti del londinese Ftse 100, nettamente migliore alle societa' spagnole dell'Ibex35, anche se inferiore a quello delle quotate di Francoforte e dell'S&P500 che si aggira sulle 1,5 volte. Approfondendo l'analisi sulle italiane pero' emergono altri elementi confortanti sulla resilienza complessiva di queste aziende: il 22% delle societa' del Ftse Mib, escludendo i titoli finanziari, ha una posizione finanziaria positiva; se si escludono attivita' come utiltiy, tlc e trasporti, che per caratteristiche del business (mercati regolati ad esempio) e presenza di socio pubblico sono di per se' solidi, la leva scende al di sotto di 1. Considerando inoltre i cosiddetti "campioni" dell'economia italiana, cioe' le compagnie che negli ultimi dieci anni hanno mostrato tassi di crescita e performance di Borsa piu' elevate della media, la leva e' di 1,3 volte e il 25% e' "net cash"

Alla solidita' di industria e servizi, l'analisi di Equita affianca quella delle banche italiane: dal 2009 il coefficiente patrimoniale Cet1 medio e' quasi raddoppiato (da 7,3% a 13,5%) e anche l'asset quality e' nettamente migliorata con uno stock lordo di esposizioni problematiche sceso da 139 miliardi a 104 e con un rapporto tra esposizioni problematiche e totale impieghi passato da 9,2% a 7,6%.

