Borsa: dopo avvio vivace Europa riduce guadagni, Milano +0,12%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 feb - Partenza positiva per le borse europee che sembrano seguire la scia di Wall Street che ieri ha visto lo S&P toccare i nuovi massimi, sfiorando la soglia dei 5.000 punti. Cosi' il Ftse Mib dopo un avvio piu' deciso ha ridotto i guadagni e sale dello 0,13%. Performance analoga per Parigi (0,09%)%, Francoforte vira in negativo a -0,13%, mentre Madrid e Londra salgono dello 0,2%.

L'attenzione resta sempre focalizzata sulle trimestrali che in Italia continua a vedere protagoniste le banche (oggi in Italia e' il turno - tra l'altro - di Banco Bpm); mentre sul fronte macro economico da registrare il dato sull'inflazione cinese a gennaio che cala dello 0,8% rispetto allo stesso mese di un anno fa. A livello europeo attesa per la pubblicazione del bollettino economico della Bce e nel pomeriggio il discorso a Washington di Philip Lane, capo economista della Banca centrale europea, da cui potrebbero emergere nuove indicazioni in materia di politica monetaria.

Venendo ai singoli titoli in testa al Ftse Mib si posiziona Nexi che sale del 3,2%, seguita da Stellantis (+1,45%) e St (+1%). Fuori dal paniere principale da segnalare Saras che sale del 3,22% dopo indiscrezioni su una possibile cessione di una quota della societa'. Segno opposto per Bper (-2%) dopo che ieri ha presentato i conti del 2023.

Segno meno anche per Ferrari (-1%) e Diasorin (-0,9%). Da segnalare il calo di Credit Agricole che dopo un avvio in positivo ora cede il 4% in scia ai conti. Sul valutario il cambio euro/dollaro si attesta a 1,078 (1,076 alla vigilia), l'euro/yen a 160,40 (159,26 alla vigilia), mentre il dollaro/yen a 148,78. Per quanto riguarda il petrolio, il future marzo sul Wti a 74,14 dollari al barile (+0,38%) e il Brent aprile a 79,51 dollari (+0,38%). Il gas e' in leggera risalita dello 0,31% a 28,27 euro al megawattora.

