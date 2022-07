Borsa: Diodovich(Ig), asset Italia sotto pressione, ma vero test sara' Bce

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 lug - Se i futures di Piazza Affari (ora in calo del 2,7%) e l'incremento contenuto dei rendimenti dei Btp sono gia' un primo termometro della preoccupazione degli investitori per la caduta del Governo Draghi, il vero test sara' l'appuntamento con la Bce di questo pomeriggio "che puo' mitigare la situazione o anche amplificarla se le indicazioni di Francoforte saranno troppo deboli". Lo sottolinea Filippo Diodovich, Senior Market Strategist di IG Italia, in vista della giornata dei mercati finanziari che si aprira' proprio mentre il presidente del Consiglio si presentera' alla Camera dei Deputati dove presumibilmente annuncera' le sue dimissioni. "I future del Ftse Mib sono leggermente migliori rispetto alla prima reazione di ieri sera, mentre il BTp anche se arretra sta guardando a cosa fara' la Bce soprattutto per il cosiddetto scudo anti-Spread - spiega - Per i tassi di interesse noi ci aspettiamo un rialzo di 25 punti base, anche se le indiscrezioni ipotizzano una stretta piu' forte, ma tutti guarderanno ai dettagli, allo scudo anti-Spread e alle misure che la Bce vorra' mettere in campo per trovare un equilibrio tra normalizzazione della politica monetaria e capacita' di garantire la stabilita' finanziaria dell'eurozona". In questo senso il caso Italia non sara' passato inosservato nel dibattito tra i governatori dell'area euro: "E' chiaro che la questione italiana ha portato qualche tensione nella Bce perche' l'Italia potrebbe aver bisogno di un sostegno prolungato: se lo spread tra BTp e bund salisse oltre i 300 punti questo potrebbe portare qualche instabilita' nell'eurozona - aggiunge Diodovich - L'euro comunque fino a questo momento e' rimasto fuori dalla questione italiana risalendo negli ultimi giorni grazie alle ipotesi di un aumento dei tassi superiore alle attese a luglio o comunque di un aumento complessivo di 100 punti base entro settembre".

