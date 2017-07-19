Borsa: boccata d'ossigeno nel giorno della Fed, Milano +0,6% con rimbalzo tech

In recupero anche le banche. Frenata per il petrolio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 set - Boccata d'ossigeno per le Borse europee, che aprono in rialzo una seduta che sara' caratterizzata dall'attesa per la decisione della Fed sui tassi di interesse. In base alle elaborazioni di Cme FedWatch il mercato da' ormai praticamente per scontata (92,7% di probabilita') una stretta di 25 punti base.

A Piazza Affari il Ftse Mib sale cosi' dello 0,61%, mentre nel resto del Vecchio Continente Francoforte guadagna lo 0,46%, Parigi lo 0,37% e Amsterdam lo 0,37%. La politica monetaria sara' al centro dell'attenzione anche nei prossimi giorni: domani tocchera' alla Bank of England, che secondo le previsioni lascera' invariati i tassi nonostante l'aumento dell'inflazione in agosto al 3,1%, massimo da cinque mesi.

Venerdi', infine, l'attesa stretta della Bank of Japan chiudera' la tre giorni delle banche centrali. A dare sollievo all'azionario e' anche la frenata del prezzo del petrolio, in calo in vista della pubblicazione dei dati ufficiali sulle riserve Usa, che un report del settore indica in aumento.

Tra i principali titoli milanesi, guadagnano terreno i tecnologici, con Prysmian a +1,61% e StMicroelectronics a +1,52%, e le banche, guidate dal +1,22% di UniCredit dopo che l'a.d. Andrea Orcel ha avviato il confronto con il governo tedesco in vista dell'acquisizione di Commerzbank. Vendite invece su Stellantis (-1,23%), Ferrari (-0,85%) e Terna (-0,58%).

Sul mercato valutario, euro/dollaro a 1,1549 da 1,1540 ieri in chiusura. La moneta unica vale anche 178,96 yen (da 179,00), mentre il rapporto dollaro/yen e' a 154,96 (155,12).

Sul fronte dell'energia e' in calo, come detto, il prezzo del petrolio: il future ottobre del Wti cede l'1,55% a 104,19 dollari al barile e il contratto di novembre per il Brent scivola dell'1,13% a 107,52 dollari. Sale dell'1% a 80,9 euro al megawattora il gas naturale ad Amsterdam.

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