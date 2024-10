Borsa: avvio positivo per l'Europa nel giorno Bce, a Milano (+0,6%) svetta Poste

St +1,2% in scia ai dati sopra attese del colosso Tsmc (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 ott - Le Borse europee guardano con cauto ottimismo alla decisione della Bce sui tassi d'interesse, in programma nel pomeriggio, e aprono in positivo, anche al traino dei record messi a segno da Wall Street alla vigilia. Il Ftse Mib di Milano guadagna cosi' lo 0,64% e sono su un livello simile anche il Dax di Francoforte (+0,47%), il Cac di Parigi (+0,49%), piu' distante l'Ibex di Madrid (+0,18%). E' invece in negativo l'Aex di Amsterdam (-0,14%). Tornando alla Bce, gli analisti prevedono un nuovo taglio dei tassi da parte dell'istituto. Sarebbe il secondo consecutivo e per Deutsche Bank 'segnalerebbe il passaggio a un ciclo di allentamento piu' rapido". Ulteriori indicazioni in questo senso potrebbero arrivare dalla conferenza stampa della presidente Christine Lagarde. Gli occhi oggi saranno puntati anche sugli Stati Uniti, con i dati sulle vendite al dettaglio e i sussidi di disoccupazione che daranno nuovi segnali sulla salute dell'economia Usa, ma anche con il proseguimento della stagione delle trimestrali (oggi in programma ci sono i conti di Netflix a mercati chiusi).

Passando a Piazza Affari, Poste Italiane (+2%) guida i rialzi sulla notizia, anticipata ieri sera dal sito de Il Sole 24 Ore, della sospensione temporanea del prospetto relativo all'offerta di azioni da parte del Mef, in attesa di nuove valutazioni su modi e tempi. Bene anche Diasorin (+1,7%) e Bpm (+1,29%), mentre St (+1,19%) beneficia dei conti migliori delle stime del colosso taiwanese dei chip Tsmc, che danno un po' di respiro ai titoli tech, recentemente sotto pressione dopo il profit warning di Asml. Poco mossa Snam (-0,09%), che stamattina ha presentato il Transition plan, mentre in coda al listino scivolano Inwit (-0,45%) e Moncler (-0,23%).

Sul valutario, l'euro continua ad arretrare sul dollaro a 1,0854 (da 1,0873 ieri in chiusura). La moneta unica vale anche 162,48 yen (da 162,74), mentre il cross dollaro/yen si attesta a 149,68 (149,68). Il gas scambia a 39,6 euro al megawattora (+1%) sulla piattaforma di Amsterdam, mentre torna in lieve calo il petrolio con il Brent dicembre a 74,06 dollari al barile (-0,22%) e il Wti a 70,22 dollari (-0,24%).

Il Bitcoin e' ai massimi da fine luglio a 67.135 dollari (+0,09%).

