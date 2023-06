Borsa: avvio in netto calo per l'Europa con occhi alla BoE, Milano -1,2%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 giu - Apertura in deciso calo per le Borse europee, all'indomani della terza seduta consecutiva in calo per Wall Street e quando in mattinata Tokyo ha perso lo 0,92%. A Piazza Affari il Ftse Mib perde 1,2%, a Parigi il Cac40 l'1,14%, a Francoforte il Dax40 lo 0,97%, ad Amsterdam l'Aex lo 0,91%. A Londra il Ftse 100 ha avviato le contrattazioni in ribasso dello 0,87%.

L'attenzione degli investitori resta sempre concentrata sulle banche centrali. Ieri il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha detto davanti la commissione dei Servizi finanziari della Camera che ci saranno altri rialzi dei tassi e che l'inflazione e' ancora alta, oggi la Bank of England si pronuncera' in tema di politica monetaria e, alla luce dei dati sui prezzi al consumo di ieri - piu' alti delle attese - ci si aspetta un nuovo rialzo del costo del denaro che potrebbe essere anche di 50 punti base e non di 25 come sembrava piu' scontato. Previsto anche un rialzo dei tassi di 25 punti base all'1,75% da parte della Banca centrale svizzera. In una giornata ricca di dati macro Oltreoceano - su tutti le nuove richieste settimanali di sussidi di disoccupazione e la vendita di case esistenti - Powell parlera' anche oggi, dopo l'intervento alla Camera, sara' la volta del Senato.

Tra i titoli, a Milano, debole il comparto auto con Stellantis (-2,17%) che ha visto la sua quota di mercato in Europa scendere al 17%, e Pirelli (-2%), su cui continua a pesare l'incertezza legata al cambio di nomi per la successione di Marco Tronchetti Provera quale amministratore delegato e alla posizione dell'azionista cinese Sinochem dopo le prescrizioni del governo sul Golden power. Deboli anche i bancari e i petroliferi, con Tim (-1,34%) che resta osservata speciale. Oggi si terra' il consiglio di amministrazione per valutare le offerte per la rete e quella arrivata da Kkr viene data in vantaggio.

Sul mercato valutario, l'euro passa di mano a 1,0986 dollari (1,0950 ieri in chiusura) e 155,925 yen (155,57), mentre il rapporto dollaro-yen e' pari a 141,908 (142).

Per quanto riguarda il prezzo del petrolio, il contratto consegna Agosto sul Brent scivola dello 0,18% a 76,98 dollari al barile e quello di pari scadenza sul Wti dello 0,14% a 72,43 dollari al barile. Ad Amsterdam il prezzo del gas sale dello 0,4% a 36,9 euro al megawattora.

