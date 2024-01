Borsa: avvio fiacco nella settimana della Fed, a Milano (+0,04%) giu' risparmio gestito

In rialzo titoli settore oil, greggio poco mosso (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 gen - Inizio di seduta senza direzione per le Borse europee in una settimana che procedera' nel segno delle banche centrali (Milano +0,04%, Parigi -0,02%, Francoforte -0,28%, Londra +0,11%, Madrid -0,08% e Amsterdam +0,12%). La Bank of England decidera' giovedi', ma e' sulla Federal Reserve che si concentrano gli investitori: e' ampiamente previsto che mercoledi' non sara' il giorno del taglio dei tassi di interesse, ma sara' importante qualunque tipo di indicazione dovesse arrivare sulle tempistiche dell'ammorbidimento della politica monetaria, considerato comunque imminente. I riflettori saranno puntati anche sulla stagione delle trimestrali che entra nel vivo in Italia e arriva al culmine negli Stati Uniti dove i colossi tecnologici (Apple, Amazon, Microsoft e Alphabet) sono chiamati alla prova dei conti. Per quanto riguarda i titoli, a Piazza Affari scivola il risparmio gestito con Finecobank (-3,5%) e Azimut (-1,43%), mentre sul versante opposto sono i petroliferi a mettersi in evidenza (Saipem +2,19%, Eni +1,36% e Tenaris +0,96%).

L'andamento del greggio e' tenuto sotto osservazione dopo l'attacco con droni alle forze americane in Giordania, costato la vita a tre militari statunitensi: dopo una fiammata iniziale, i future del Wti marzo salgono dello 0,19% a 78,16 dollari al barile, quelli del Brent di pari scadenza dello 0,26% a 83,75 dollari. Sotto i riflettori le banche, in attesa della pubblicazione dei conti con gli analisti che attendono nel complesso numeri positivi (Unicredit +0,6%, Banco Bpm +0,62%, Mps +0,5%). Poco mossi i prezzi del gas scambiato ad Amsterdam che, dopo avere segnato una prima posizione a 28,8 euro al megawattora, salgono dello 0,07% a 28,1 euro. Sul valutario, l'euro resta sotto quota 1,09 dollari e passa di mano a 1,0837 (1,0849 in avvio, 1,0844 venerdi' in chiusura). La moneta unica vale anche 160,212 yen (160,394 in apertura, 160,11 venerdi'). Il cambio dollaro/yen e' a 147,82 (da 147,81). Infine, lo spread e' stabile a 152 punti, con il rendimento decennale che cala al 3,78% dal 3,82% di venerdi'.

Ars

(RADIOCOR) 29-01-24 09:20:00 (0187)NEWS,ENE,PA,ASS 3 NNNN