Borsa: avvio debole dopo annuncio dazi Usa alla Ue, a Milano (-0,8%) focus banche

Si spera in una trattativa con Trump. Bitcoin da record (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 lug - Borse europee in calo in avvio, dopo l'annuncio del presidente americano, Donald Trump, sull'imposizione di tariffe al 30% su Messico e Unione Europea con effetto dal primo agosto. Gli investitori, comunque, mostrano nervi saldi, ritenendo che ci sia ancora spazio per trattare e rivedere le condizioni prima che diventino efficaci. Del resto anche Bruxelles ha scelto la linea morbida, confidando di portare avanti ulteriori negoziati e anche la presidente messicana, Claudia Sheinbaum, si e' definita fiduciosa. La settimana e' ricca di spunti anche sul fronte macro (domani ad esempio sara' resa nota l'inflazione Usa) e su quello societario, con le prime trimestrali Usa in rampa di lancio.

Sulle prime battute Francoforte cede lo 0,68%, Parigi lo 0,63%, Amsterdam lo 0,44% e Madrid lo 0,48%. Londra e' in controtendenza e segna un progresso dello 0,17%, festeggiando i favorevoli accordi commerciali raggiunti nelle scorse settimane con gli States. A Milano il Ftse Mib cede lo 0,79%, attestandosi sotto la soglia dei 40mila punti.

A Piazza Affari sono sotto la lente le azioni delle banche, nell'attesa di capire gli sviluppi sull'assetto finanziario italiano. Unicredit cede l'1,2% dopo il pronunciamento del Tar del Lazio che ha considerato di base legittimo il golden power del governo sulla partita sul Banco Bpm (+1%), fatte alcune eccezioni. Venerdi' si e' inoltre conclusa l'opas di Bper (-0,2%) sulla Popolare di Sondrio (+0,3%), con adesioni per oltre il 58% del capitale. Oggi, inoltre, parte l'offerta pubblica di scambio di Mps (-1,3%) su Mediobanca (-0,68%), anche se il cda di Piazzetta Cuccia ha rinnovato le critiche all'operazione, considerata ostile. L'ops si concludera' il prossimo 8 settembre. Vanno male le azioni della moda con Moncler giu' del 2,1%, Cucinelli del 2,78%.

Sul fronte dei cambi, l'euro passa di mano a 1,1671 dollari (venerdi' a 1,1684 dollari) e 171,88 yen (172,32), mentre il dollaro-yen e' pari a 147,28 (147,35).

Il Bitcoin e' su nuovi massimi a 122.295 dollari (+3,08%).

Sale l'oro, con il contratto future a 3.380,62 dollari l'oncia (+0,55%). E' invece stabile il petrolio, con il Wti a 68,43 dollari al barile (inv) e il Brent a 70,39 (inv).

Infine il gas vale 35,34 euro al megawattora (-0,36%) sulla piattaforma Ttf di Amsterdam.

