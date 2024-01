Borsa: aumenta il nervosismo in attesa di Lagarde, Milano -1% al giro di boa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 gen - Segno meno per l'Europa a meta' seduta, con Milano e Madrid che guidano i cali con una flessione dell'1%, nel giorno clou della riunione della Bce. Cali di circa mezzo punto percentuale per Parigi e Francoforte, limita le perdite Londra (-0,2%), mentre Amsterdam sale dello 0,17%. Se i tassi sono attesi invariati, gli occhi sono tutti puntati sulle dichiarazioni di Christine Lagarde e sui segnali per le prossime mosse.

Questo, dopo che l'economia europea ha continuato a mostrare segnali di debolezza: dopo i Pmi di ieri, oggi nuovo calo per l'indice Ifo tedesco. Oltreoceano, attesa per una raffica di dati macro a partire dalla lettura preliminare del Pil Usa.

Intanto, sull'azionario europeo, spicca il calo di St nel settore tech dopo le deboli previsioni per il 2024: il titolo e' il peggiore del Ftse Mib e perde il 3,85%. Male anche Snam (-2,77%) nel giorno della presentazione del piano al 2027.

Pesante anche il comparto bancario, con Unicredit che perde il 2% e risente del giudizio di Deutsche Bank. In testa al listino ancora Hera (+1,8%) brillante all'indomani della presentazione del piano. Sul valutario, euro/dollaro in stand by a 1,089 in attesa della Bce, mentre sale il prezzo del petrolio con il Wti sopra i 76 dollari (+1,2%) e il Brent appena sotto quota 81 dollari (+1,11%) con il forte calo delle scorte Usa e gli stimoli all'economia cinese che fanno ben sperare per la domanda.

Chi

(RADIOCOR) 25-01-24 13:15:15 (0378) 3 NNNN