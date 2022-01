Borsa: atteso avvio positivo per Milano in una Europa poco mossa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 gen - Atteso un avvio positivo per Piazza Affari dopo il calo della vigilia, arrivato dopo tre sedute di rialzo, in un contesto contrastato per l'Europa. Con Wall Street poco sotto la parita' alla vigilia e Tokyo praticamente piatta questa mattina, i future sugli indici europei sono contrastati: quelli sull'Eurostoxx 50 salgono dello 0,19%, quelli sul Dax40 scivolano dello 0,06% mentre quelli sul Cac40 sono piatti (-0,03%). Intanto i future sul Ftse Mib si mostrano ancora piu' tonici e guadagnano un +0,39%. Il mercato aspetta il rapporto sul lavoro Usa del mese di dicembre - che dovrebbe mostrare numero in crescita - con gli investitori che cercano di digerire le minute del Fomc, il comitato di politica monetaria della Federal Reserve, che hanno mostrato il prevalere di un atteggiamento piu' aggressivo da parte dei banchieri centrali Usa, con l'attesa di un primo rialzo dei tassi a marzo di quest'anno per fronteggiare l'inflazione. E proprio sul fronte dei prezzi al consumo, oggi arriva la pubblicazione della prima stima di dicembre per la zona euro.

Si guarda sempre ai numeri della pandemia, anche se a Wall Street anche nella seduta di ieri sono saliti i titoli energetici (+2,29%) e finanziari (+1,55%), le cui fortune sono legate alla crescita economica, mentre il settore tech e' rimasto in sofferenza, con un calo di quasi lo 0,5%.

Intanto sul fronte macro, in Germania la produzione industriale a novembre ha registrato un calo dello 0,2% rispetto al mese precedente e del 2,4% rispetto al novembre 2020. Sul fronte dei cambi, stabile il cambio euro/dollaro a 1,1305 da 1,1302 di ieri in chiusura. Poco in rialzo il prezzo del greggio con il contratto sul Wti a 80 dollari al barile e quello sul Brent a 82,5 dollari.

