Borsa: analisti Mediobanca, Mustier abbandona nave, rischio UniCredit preda francese

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 dic - Dopo che il ceo Jean Pierre Mustier ha 'abbandonato la nave', UniCredit diventa una possibile preda dei francesi. E' questa la conclusione a cui giungono gli analisti di Mediobanca Securities che questa mattina, sulla scorta dell'addio del manager, declassano il titolo della banca a 'underperform' da 'neutral' e fissano il nuovo target price a 8 euro. Si parte dalla messa in discussione del Piano industriale targato Mustier: 'Dopo la svolta positiva dei primi tre anni in banca fatta di derisking, rafforzamento del capitale e riduzione dei costi - scrivono gli analisti - il ceo Mustier ha indirizzato UniCredit su una nuova traiettoria, piu' gratificante per gli azionisti. La nuova strategia combinava il miglioramento organico delle prestazioni, basato sull'accelerazione della trasformazione digitale, a una politica di distribuzione del capitale molto generosa, restituendo progressivamente agli azionisti i fondi che avevano fornito anni prima per finanziare il turnaround della banca'. Ma l'arrivo inaspettato della pandemia Covid 'ha accelerato la prima e arrestata la seconda, ancor prima che fosse iniziata', rinviando il tutto a quando la Bce avrebbe dato il via libera ai dividendi promessi e al buyback. E adesso? Per semplificare il momento delicato dell'istituto, gli esperti di Mediobanca usano a piu' riprese una metafora marinaresca, ricordando come la banca finora abbia cercato di evitare lo 'tsunami di fusioni e acquisizioni' scattato in Italia. UniCredit viene definita come una 'barca sicura ma in tempesta e con nessuno al volante'. La 'resa dei conti' tra Mustier e il board, andata in scena ieri, ha portato ad abbandonare 'la rotta fissata dal business plan di Team23, lasciando pero' la nave esposta alle onde alte e senza una chiara rotta alternativa'. Il problema e' la bassa valutazione di UniCredit e il fatto che ci siano 'molti pesci a buon mercato nel mare delle banche europee' ma 'non molti azionisti interessati alla pesca'. Come si traduce questo scenario, si chiedono allora gli analisti, per la banca di piazza Gae Aulenti che appare al momento come 'piu' vulnerabile'? 'Il vuoto di leadership, la valutazione economica e fondamentali solidi potrebbero indurre i giocatori piu' forti a tentare l'abbordaggio e prendere il controllo della nave UniCredit'. Da qui la conclusione: 'Consideriamo UniCredit un'opzione strategica chiave per le banche francesi per accedere alla Germania e per moltiplicare l'accesso alle societa' europee per le loro grandi operazioni di corporate & investment banking'. Sul finale, gli stessi autori del report notano come 'un simile finale, sebbene tutt'altro che scontato, avrebbe certamente connotazioni ironiche e paradossali' perche' una UniCredit 'piu' fragile' renderebbe 'gli M&A nazionali piu' difficili' e invece 'aumenterebbe le possibilita' di una proprieta' francese'.

