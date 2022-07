Borsa: altra settimana in rosso, Milano (-3,5%) e' anche la peggiore del 2022 (-22%)

Ora investitori guardano a banche centrali e lavoro Usa (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 1 lug - Settimana in rosso per le Borse europee e in particolare per Milano che accusa la performance peggiore e si conferma come la piu' penalizzata del 2022 tra i principali listini del Vecchio Continente: -3,5% nella settimana e -21,9% da inizio anno. La flessione degli ultimi giorni e' stata accentuata dall'andamento dei bancari: i timori sull'aumento del costo del rischio compensano i benefici attesi dal rialzo dei tassi e a questo si e' aggiunta la cautela predicata da Bce su dividendi e buyback. Francoforte e Parigi hanno ceduto il 2,3% nell'ultima settimana mentre i settori piu' penalizzati sono stati real estate, minerari, tecnologici e comparto viaggi.

Banche centrali e il rapporto mensile sul lavoro negli Usa catalizzeranno l'attenzione degli investitori nella prossima settimana che si aprira' senza Wall Street chiusa per l'Independence Day. E' in calendario la pubblicazione delle ultime riunioni di Fed e Bce sulla politica monetaria mentre due interventi pubblici sono gia' segnati sull'agenda degli operatori: quello, giovedi', del "falco" James Bullard della Fed di Saint Louis e quello, venerdi', della presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde.

Fon

(RADIOCOR) 01-07-22 19:29:49 (0598) 3 NNNN