Borsa: a meta' seduta Europa cauta guarda a Gaza, Ferrari (-14,3%) frena Milano (-1%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 ott - A meta' seduta lo scivolone di Ferrari (-14,3%), che nel giorno del Capital Market Day ha diffuso previsioni al 2030 giudicate deludenti dagli analisti, mette il freno a Milano (-1%), che nelle ore precedenti si era mossa attorno alla parita', come le altre Borse europee, sulla scia del cauto ottimismo su una soluzione di pace in Medio Oriente. Come annunciato dal presidente americano Donald Trump, l'accordo tra Israele e Hamas, che prevede anche la liberazione di ostaggi, e' stato siglato in mattinata, mentre il cessate il fuoco entrera' in vigore a Gaza dopo la ratifica di Tel Aviv nel pomeriggio.

Intanto, proseguono poco mosse Parigi (+0,16%), Francoforte (+0,25%), Amstrdam (-0,01%), Madrid (-0,44%) e Londra (-0,4%), mentre si guarda anche alla crisi politica in Francia (il presidente Emmanuel Macron dovrebbe nominare forse gia' entro domani il nuovo primo ministro, al posto del dimissionario Sebastien Lecornu) e al proseguimento dello shutdown negli Stati Uniti, ovvero la paralisi del Governo federale in seguito al mancato accordo in Congresso sull'innalzamento del tetto del debito. Sull'azionario, da segnalare che Exor, che controlla Ferrari, e' arrivata a cedere ad Amsterdam il 10% per poi assestarsi su un -8,33%. A Milano scatta Buzzi (+3,49%), in scia al buon andamento del comparto (+11% anche Cementir) e nel giorno del road show a Londra, e va bene anche Stellantis (+1,88%), con gli analisti che vedono segnali di miglioramento nel terzo trimestre. In luce Telecom (+1,12%), mentre sono deboli le banche con i riflettori sempre puntati sul risiko del settore. Il numero uno di Ubs, Sergio Ermotti, dalle pagine del Sole 24 Ore, ha dichiarato che in Italia nel settore bancario 'c'e' spazio per nuovi poli, e Mps ha tutte le carte in regola per giocare un ruolo importante nella prossima fase'. Gli investitori si interrogano se dopo la conquista di Mediobanca, l'istituto senese abbia gia' allo studio il dossier Banco Bpm. Continua a essere in primo piano l'oro, che aggiorna i record, mantenendosi sopra i 4.000 dollari all'oncia conquistati pochi giorni fa. Leggero calo per il greggio, con il Wti a 62,18 dollari al barile (-0,59%) e il Brent a 65,92 dollari (-0,48%). Sul mercato valutario, l'euro passa di mano a 1,162 dollari (1,1616 in avvio, ieri a 1,1612 dollari). Si attesta inoltre a 177,408 yen (da 177,7 yen), mentre il dollaro-yen e' pari a 152,731 (da 152,95). Bitcoin si attesta a 122.262 dollari (-0,86%). Infine lo spread e' stabile a 82 punti.

Ars

