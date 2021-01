BlackRock: +19% utile IV trim a 1,54 mld $, sopra stime, asset gestiti +17% a 8.676 mld (RCO)

Utile 2020 +10% a 4,932 mld $, ricavi +11% a 16,2 mld (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 gen - Nel quarto trimestre BlackRock ha visto crescere utile e ricavi superando le previsioni degli analisti, e, nonostante le condizioni senza precedenti provocate dalla pandemia di coronavirus, ha visto salire del 17% gli asset gestiti a 8.676 miliardi di dollari. Nei tre mesi a dicembre, la piu' grande societa' di investimento al mondo ha riportato un utile netto (su base Gaap) in rialzo del 19% a 1,548 miliardi di dollari, ovvero 10,02 dollari per azione, con ricavi in aumento del 13% a 4,478 miliardi. Su base adjusted, l'utile netto e' salito del 20% a 1,573 miliardi, 10,18 dollari per azione. Gli analisti attendevano profitti per 8,98 dollari per azione con un giro d'afari di 4,28 miliardi. Per quanto riguarda l'intero anno, l'utile netto (base Gaap) e' salito del 10% a 4,932 miliardi di dollari, 32,85 dollari per azione, con ricavi in crescita dell'11% a 16,205 miliardi. Su base adjusted, l'utile netto sale del 17% a 5,237 miliardi.

Ars

(RADIOCOR) 14-01-21 12:36:32 (0335)NEWS,ASS 3 NNNN