Bitcoin: Trump infiamma la criprovaluta, verso quota 70mila $

In rialzo anche Ethereum e Solana (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 lug - Vola il valore del Bitcoin: la criptovaluta quota 69.796,3 dollari (+3,5%), ma e' arrivata a superare i 71mila dollari. A mettere le ali alla criptovaluta sono state le parole dell'ex presidente Usa, Donald Trump: 'Se saro' eletto, i Bicoin costituiranno la base per la riserva strategica nazionale', ha dichiarato, aggiungendo: 'costituiro' il Consiglio Presidenziale per il bitcoin e le criptovalute' ed entro 100 giorni 'verranno scritte le regole per la crypto industry, in collaborazione con gli esperti'. Trump ha anche detto che licenziera' l'attuale presidente della Sec, Gary Gensler, che e' noto per avere combattuto molte battaglie contro il cripto mondo. Di piu':'Faro' degli Usa la cripto capitale del pianeta e la superpotenza bitcoin del mondo'. Il Tycoon, pero', quando era alla Casa Bianca aveva duramente criticato il Bitcoin, definendolo 'altamente volatile, basata sull'aria rarefatta', o 'una catastrofe imminente'.

In rialzo anche Ethereum a 3.377,14 dollari (+4,8%) e Solana a 193 dollari (+6%).

