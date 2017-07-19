Bitcoin: batte nuovo record con shutdown e supera quota 125mila $ -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 ott - Venerdi' la criptovaluta, che da inizio anno ha messo a segno un rialzo superiore al 30%, era salita per l'ottava sessione consecutiva, sostenuta dai recenti guadagni dei titoli azionari statunitensi. Al contrario, il dollaro statunitense nell'ultima seduta della settimana aveva registrato un ulteriore calo rispetto alle principali valute, appesantito dall'incertezza per la chiusura del governo statunitense che ha ritardato la pubblicazione di alcuni importanti dati macroeconomici, come i salari, fondamentali per valutare la direzione dell'economia, e come il rapporto sul mercato del lavoro, variabile chiave per le decisioni della Fed di politica monetaria.

Il mercato ipotizza che lo shutdown, iniziato mercoledi', spingera' gli investitori verso beni rifugio in quello che gli operatori di mercato hanno iniziato a chiamare 'debasement trade': 'Con molti beni, tra cui azioni, oro e persino oggetti da collezione come le carte Pokemon, che hanno raggiunto livelli record, non sorprende che il Bitcoin stia beneficiando della narrativa sul deprezzamento del dollaro', spiega Joshua Lim, co-responsabile dei mercati presso la societa' di brokeraggio FalconX, citato da Bloomberg.

Secondo Geoff Kendrick di Standard Chartered, la criptovaluta potrebbe salire a un nuovo massimo storico la prossima settimana, se lo shutdown del governo statunitense persiste. Polymarket indica una probabilita' del 60% che lo shutdown duri tra i 10 e i 29 giorni, quindi una conclusione a breve termine sembra improbabile. StanChart prevede che il bitcoin salira' a 135.000 dollari nel breve termine e a 200.000 dollari entro fine anno. Ad alimentare il sentiment rialzista e' anche la storica sovraperformance del Bitcoin nel mese di ottobre, che gli e' valsa il soprannome di 'Uptober': il token ha guadagnato terreno in nove degli ultimi dieci mesi di ottobre.

bla-

(RADIOCOR) 05-10-25 10:41:30 (0157) 3 NNNN