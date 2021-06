B.Ifis: assemblea La Scogliera vota trasferimento sede legale a Losanna -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 giu - "Banca Ifis prende atto di quanto comunicato oggi da La Scogliera (socio di maggioranza dell'Istituto con il 50,5% del capitale) - recita un comunicato dell'istituto veneto - in merito all'approvazione, da parte dell'Assemblea degli azionisti dello stesso socio di maggioranza, del trasferimento della sede della holding nel cantone di Vaud (Losanna)". "Per quanto riguarda la Banca - si spiega nel comunicato - il trasferimento potrebbe avere, tra l'altro, anche l'effetto di ottimizzarne i requisiti patrimoniali, eliminando le conseguenze derivanti dal consolidamento regolamentare di Banca Ifis in La Scogliera". Banca Ifis, conclude il comunicato, "si riserva di identificare piu' compiutamente e comunicare le conseguenze e i benefici netti attesi dal trasferimento de La Scogliera. Inoltre, in occasione della presentazione del Piano industriale triennale, previsto per il prossimo autunno, la Banca indichera' la strategia che intende implementare per la crescita dei propri core business".

