Bce: Villeroy de Galhau, Europa rafforzi Recovery Fund per autonomia energetica

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 mar - L'Unione Europea dovrebbe aumentare la dotazione del Recovery Fund per rafforzare l'autonomia energetica del blocco e sostenere la transizione verde dopo lo shock economico della guerra in Ucraina. E' quanto ha detto oggi Francois Villeroy de Galhau, governatore della banca di Francia e membro del consiglio direttivo Bce. "Il programma Next Generation Eu, che gia' dedica il 30% del suo budget alla lotta ai cambiamenti climatici, dovrebbe essere potenziato - ha detto Villeroy intervenendo a una conferenza sulla sostenibilita' organizzata dall'Economist - Da parte della Bce, dovremmo seguire il nostro percorso di graduale normalizzazione della politica monetaria per mantenere ancorate le aspettative di inflazione: e' davvero giunto il momento di togliere il piede dall'acceleratore". Secondo Villeroy gli sforzi per il clima potrebbero essere a rischio se la riduzione della dipendenza dal gas russo dovesse comportare un maggiore consumo a breve termine di carbone e petrolio. Un'espansione economica piu' lenta e una pressione inflazionistica piu' prolungata - ha spiegato - ridurrebbero lo spazio fiscale e monetario per finanziare le tecnologie verdi.

