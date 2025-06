Bce: strategy review conferma obiettivo inflazione del 2% -2

Lagarde: review ci fornisce base piu' solida per nostra politica monetaria (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Sintra, 30 giu - "Per mantenere la simmetria dell'obiettivo - si spiega nel comunicato - e' importante un'azione di politica monetaria adeguatamente incisiva o persistente in risposta a scostamenti ampi e durevoli dell'inflazione dall'obiettivo in entrambe le direzioni. Cio' contribuira' a evitare il disancoraggio delle aspettative di inflazione e il radicarsi degli scostamenti dell'inflazione dall'obiettivo". "Sono lieta di annunciare che nella sua ultima riunione il Consiglio direttivo ha approvato la strategia di politica monetaria aggiornata della Bce'. E quanto dichiara la Presidente della Banca centrale eurooea Christine Lagarde in un comunicato. "Questa valutazione ci ha offerto una preziosa occasione per rivedere con spirito critico il nostro pensiero, verificare il nostro strumentario e affinare la nostra strategia. Ci fornisce una base ancora piu' solida per condurre la politica monetaria e assolvere il nostro mandato di mantenere la stabilita' dei prezzi in un contesto sempre piu' incerto".

