Bce: stop a dividendi per rafforzare banche e sostenere credito a economia

Nella News letter:decisione difficile ma dettata da prudenza (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 ago - La Banca centrale europea difende la sua decisione di chiedere alla banche della zona euro di sospendere il pagamento dei dividendi a causa della crisi provocata dalla pandemia per il 2020 e fino a settembre 2021. Nella newsletter della supervisione bancaria, si ricorda che la decisione e' stata presa di fronte all'incertezza provocata dalla pandemia 'con l'obiettivo di rafforzare la capacita' delle banche di assorbire le perdite e sostenere il credito alle imprese e alle famiglie' e che analoghe misure sono state prese anche negli Usa e nel Regno Unito. 'Invitare tutte le banche a sospendere i dividendi e' stata l'unica linea d'azione prudente, ma e' stata una decisione difficile', si legge nella newsletter. 'Alcune banche hanno criticato questo approccio e hanno sostenuto che non teneva adeguatamente conto delle caratteristiche specifiche delle singole banche e dei loro modelli di business e, di conseguenza, avrebbe inviato segnali negativi agli investitori', si aggiunge, sottolineando che 'nonostante queste critiche, le banche hanno generalmente compreso gli obiettivi della raccomandazione della Bce, vale a dire mantenere la sicurezza e la solidita' degli istituti di credito in un periodo di stress e incertezza' e ora 'piu' di un anno dopo, la vigilanza bancaria della Bce e' soddisfatta di come le banche abbiano seguito le raccomandazioni sui dividendi'. Anche se ora la Bce ha ritirato la sua raccomandazione e le banche potranno tornare a distribuire il dividendo, si specifica che 'l'incertezza sull'evoluzione della pandemia e del suo impatto sull'economia siano scomparsi' ma, si sottolinea, 'le prospettive macroeconomiche sono migliorate e le autorita' di vigilanza sono ora in una posizione migliore per valutare le proiezioni patrimoniali delle banche'.

