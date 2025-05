Bce: Schnabel, orientamento politica monetaria accomodante sarebbe inappropriato

Tenere tassi vicino livelli attuali, rischi ripresa prezzi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 mag - Nell'attuale contesto di elevata volatilita', la Bce deve rimanere concentrata sul medio termine e mantenere i tassi di interesse vicini ai livelli attuali. E' quanto ha detto Isabel Schnabel, membro del consiglio esecutivo Bce, parlando nella notte italiana all'universita' di Stanford in California. "Data la tempistica lunga e variabile di trasmissione delle misure di politica monetaria - ha detto Schnabel - reagire agli sviluppi a breve termine potrebbe comportare che l'impatto massimo delle nostre misure si manifesti solo quando le attuali forze disinflazionistiche saranno gia' passate". Nel medio termine - ha sottolineato Schnabel - i rischi per l'inflazione nell'area dell'euro "sono probabilmente orientati al rialzo, riflettendo sia l'aumento della spesa fiscale che i rischi di nuovi shock di costi derivanti dai dazi, che si propagano attraverso le catene del valore globali". "Pertanto, dalla prospettiva attuale - ha sottolineato - un orientamento di politica monetaria accomodante sarebbe inappropriato, anche perche' i dati recenti sull'inflazione suggeriscono che gli shock passati potrebbero dissolversi piu' lentamente di quanto precedentemente previsto. Mantenendo i tassi di interesse vicino ai livelli attuali, possiamo essere certi che la politica monetaria non stia ne' ostacolando eccessivamente la crescita e l'occupazione, ne' stimolandole. Ci troviamo quindi in una buona posizione per valutare la probabile evoluzione futura dell'economia e per intervenire se si dovessero materializzare rischi che minacciano la stabilita' dei prezzi".

