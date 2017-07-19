Dati
            Bce: Schnabel, a mio agio con attese mercati per prossima mossa su tassi al rialzo

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 dic - Isabel Schnabel, membro del consiglio esecutivo Bce e considerata fra i falchi della banca centrale, ha dichiarato in una intervista a Bloomberg di sentirsi a proprio agio con le scommesse degli investitori secondo cui la prossima mossa di politica monetaria della Bce sara' un aumento del costo del denaro anziche' un nuovo taglio. Sebbene i costi di finanziamento si trovino a livelli che, salvo nuovi shock, resteranno appropriati per un certo periodo - ha detto Schnabel - i consumi, gli investimenti delle imprese e un aumento della spesa pubblica per difesa e infrastrutture sosterranno l'economia. "Sia i mercati sia i partecipanti ai sondaggi si aspettano che la prossima mossa sui tassi sara' un rialzo, anche se non nell'immediato - ha detto Schnabel -.

            Mi trovo abbastanza a mio agio con queste aspettative".

            Mentre il mantra ripetuto dai membri del consiglio direttivo e' che la Bce mantiene una piena opzionalita' sulle prossime mosse ed e' pronta ad agire come richiesto, quindi sia nel senso di un taglio che di un incremento, Schnabel e' la prima a indicare apertamente di sentirsi a proprio agio con la prospettiva di un incremento dei tassi.

            Cop.

