Bce: rischi su economia al ribasso, su inflazione al rialzo

Ma con calo costi energia e domanda meno pressioni prezzi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 nov - 'I dati piu' recenti confermano che i rischi per le prospettive di crescita economica sono chiaramente orientati al ribasso, soprattutto nel breve periodo'. Lo scrivono gli esperti della Bce nel consueto bollettino economico. 'Il protrarsi della guerra in Ucraina continua a rappresentare un rischio significativo - aggiungono -. Il clima di fiducia potrebbe deteriorarsi ulteriormente e i vincoli dal lato dell'offerta potrebbero subire un nuovo inasprimento. Anche i costi dei beni energetici e alimentari potrebbero rimanere persistentemente piu' elevati delle attese' e 'l'indebolimento dell'economia mondiale potrebbe agire da freno aggiuntivo alla crescita nell'area dell'euro'. D'altra parte, mette in guardia la Bce, 'i rischi per le prospettive di inflazione sono prevalentemente orientati al rialzo'. 'Il rischio principale nel breve periodo e' costituito da un ulteriore incremento dei prezzi al dettaglio dell'energia', mentre 'a medio termine, l'inflazione potrebbe rivelarsi piu' elevata delle aspettative se si verificassero ulteriori rincari dei beni energetici e delle materie prime alimentari, una maggiore trasmissione ai prezzi al consumo, un persistente peggioramento della capacita' produttiva dell'economia dell'area dell'euro, un protratto incremento delle aspettative di inflazione al di sopra dell'obiettivo del consiglio direttivo o aumenti salariali maggiori del previsto'. Per contro, concludono, 'un calo dei costi dell'energia e un ulteriore indebolimento della domanda ridurrebbero le pressioni sui prezzi'.

