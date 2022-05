Bce: Rehn, mi aspetto primo aumento tassi a luglio, a zero in autunno

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 mag - La Banca centrale europea dovrebbe iniziare ad aumentare il costo del denaro a luglio per evitare un disancoraggio delle aspettative di inflazione. Lo ha detto il membro del Consiglio direttivo Bce Olli Rehn in un'intervista al quotidiano Welt a margine di un seminario a Salisburgo.

"Stiamo vedendo segni di effetti di secondo impatto - ha detto il governatore della banca centrale finlandese -. E' importante inviare un segnale che queste aspettative di inflazione piu' elevate a cui stiamo attualmente assistendo non si radicheranno". Rehn ha aggiunto che e' "ragionevole che presto, a mio avviso a luglio, inizieremo ad aumentare i tassi in linea con la nostra normalizzazione della politica monetaria. E mi aspetterei che quando arrivera' l'autunno, saremo a zero".

