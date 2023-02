Bce: pressioni su prezzi restano intense, costi energia propagati a intera economia

Salari crescono a ritmo piu' rapido per recuperare inflazione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 feb - "Le pressioni sui prezzi restano intense, in parte perche' gli elevati costi dell'energia si stanno propagando all'intera economia". E' quanto sottolineano gli esperti della Bce nel consueto bollettino economico diffuso oggi in cui si sottolinea come l'inflazione al netto dei beni energetici e alimentari si e' mantenuta a gennaio al 5,2% mentre per i beni industriali non energetici e' salita al 6,9% riducendosi invece per i servizi al 4,2%. "Anche altri indicatori dell'inflazione di fondo continuano a essere elevati" prosegue il bollettino aggiungendo che le misure dei governi intese a compensare le famiglie per gli alti prezzi dell'energia freneranno l'inflazione nel 2023, ma una volta giunte a scadenza "dovrebbero farla aumentare".

Allo stesso tempo, la portata di alcune di queste misure dipende dall'evoluzione delle quotazioni energetiche e il loro contributo all'inflazione atteso e' particolarmente incerto. Per quanto riguarda i salari, questi crescono "a un ritmo piu' rapido, sostenuti dal vigore dei mercati del lavoro, in un contesto di trattative salariali sempre piu' incentrate sull'adeguamento almeno parziale all'elevato livello dell'inflazione". Infine la maggior parte delle misure delle aspettative di inflazione a piu' lungo termine si colloca attualmente intorno al 2%, sebbene sia necessario un loro monitoraggio continuo.

